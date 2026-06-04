Rainer Pariasek: "Man kritisiert meine Fragen immer wieder"

90minuten: Das war auch die Zeit der großen Charaktere, Beppo Mauhart war von 1984 bis 2002 ÖFB-Präsident, Gigi Ludwig war ab 1986 Generalsekretär. Hat es da auch Versuche gegeben, beim ORF Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen?

Pariasek: Von ÖFB-Seite her nicht, das war eher beim ÖSV der Fall, dass sich heute nicht mehr in Amt und Würden befindliche Personen darüber aufgeregt haben, dass wir die Ski-Trainer nur interviewen, wenn es schlecht läuft, beim Fußball aber immer.

90minuten: Und von Vereinsseite her? Hannes Kartnig oder Rudi Edlinger waren ja auch eher schillernde Personen. Denen hätte ich schon zugetraut, dass sie direkt beim ORF-Generaldirektor anrufen.

Pariasek: Die beiden haben sich eine Zeit lang befetzt. Dann haben wir sie zu "Sport am Sonntag" eingeladen, und der Edlinger hat beim Rausgehen gemeint, ich wäre eher auf der Seite von Kartnig und dass das vielleicht ein Auftrag von Elmar Oberhauser war, dem Sportchef und Freund vom Sturm-Präsidenten. Sonst ist es vielleicht zweimal vorgekommen, dass irgendwelche Pressesprecher anrufen. Echte Interventionen hat es nicht gegeben. Nur einmal hat ein Präsident mit ORF-Boykott gedroht, aber ich will da jetzt im Nachhinein nicht mehr erzählen, wer das war.

90minuten: Wir sprechen gerade über eine Zeit, die viele meiner Leser nicht mehr aktiv mitbekommen haben. Rund um 2010 herum hat sich der Fußball auch durch Online-Medien stark verändert. Der mittlerweile verstorbene FM4-Chef Martin Blumenau oder auch wir bei 90minuten haben einen komplett anderen, in unserer Wahrnehmung freieren und analytischeren Zugang zu Sportjournalismus gewählt. Inwiefern hat sich der TV-Journalismus dadurch bzw. durch mehr taktisches Verständnis und Daten verändert?

Pariasek: Du wächst mit. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Bezeichnungen für bekannte Dinge ich in den letzten Jahren gelernt habe, vornehmlich englische Ausdrücke. Ich denke aber, dass wir es nicht verkomplizieren dürfen. Natürlich gibt es viele Zahlen-, Daten- und Taktikfreaks, die uns zuschauen. Aber viele andere wollen einfach ganz normal Fußball schauen und eine gute Zeit haben. Da darf man es mit Fachausdrücken und Daten nicht übertreiben, sondern muss eine gute Mischung finden, bevor es zu verkopft und kompliziert wird. Und ein bissl Schmäh muss auch dabei sein, weil ich glaube, dass die Menschen auch leichte Unterhaltung genießen.