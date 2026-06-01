Sportstadtrat Hacker: "Wird in Wien kein Bernabeu-Stadion geben"

90minuten: Vor allem im Fußball ergibt sich aus dieser Limitierung eine Herausforderung, weil der Männerbereich nicht schrumpft, der Mädchen- und Frauenbereich aber wachsen soll. Inwiefern wurde das bei den bisherigen Maßnahmen mitgedacht?

Hacker: Wir evaluieren die Sportanlagen der Stadt ständig. Wie intensiv ist die Nutzung? Wie hoch ist der Nutzungsgrad? Da sehen wir in etlichen Bereichen Raum für Verbesserung. Anders gesagt: Es können auf den bestehenden Flächen weitere Ressourcen geschaffen werden. Deswegen führen wir Gespräche mit Pächtern, von denen die allermeisten unser Anliegen verstehen. Dort, wo es Schwierigkeiten in der Transformation gibt, wird man manchmal mit ein bisschen Nachdruck arbeiten müssen.

90minuten: Wäre es nicht ein Ansatz, Untervermietungen stärker zu regulieren?

Hacker: Diese Diskussion gibt es, ja. Als Stadtrat kann ich sie aber nur führen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und ich mir im Klaren darüber bin, welche Alternativen es gibt. Es braucht Geduld, eine Gesprächskultur und eine Vertrauensbeziehung. Den Pächter zu wechseln, ist eine ultima ratio, mit der man sehr vorsichtig umgehen sollte. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich Frauensport fördern möchte. Auf einigen Anlagen war ich einigermaßen fassungslos über die baulichen Zustände, die ich zu Beginn meiner Tätigkeit vorgefunden habe. In dieser Hinsicht haben wir in den letzten Jahren viel weitergebracht.

90minuten: Wenn die Platzmiete eines Amateurvereins bereits ein Viertel dessen ausmacht, was ein Bundesligist pro Saison für sein Stadion bezahlt, ist das ein Brocken, den man erst einmal stemmen muss.

Hacker: Ich widerspreche nicht. Wir sind dabei, korrigierend einzugreifen.

90minuten: Große Sorgen gibt es aktuell um die Anlage des Post SV im 17. Bezirk. Eigentümerin ist hier die Post AG, die Teile des Grundstücks künftig für Wohnbau nützen könnte. Wie sehen Sie Ihre Rolle in dieser Causa?

Hacker: Es wird einen neuen Vereinsvorstand geben, beide Kandidaten haben sich bei mir vorgestellt. Ich verstehe die Emotion. Mir ist es ein großes Anliegen, dass die Eltern wissen, dass ich mich dafür einsetze, dass dort weiterhin Sport in großer Vielfalt stattfinden kann. Unsere direkte Einflussmöglichkeit ist sehr gering, weil die Stadt hier nicht Eigentümerin ist. Auf dem gesamten Gelände besteht grundsätzlich Sportstättenschutz - das ist eine Stärke, die wir in Wien im Vergleich zu anderen Bundesländern haben. Die Post weiß auch, dass wir diese Karte im Fall der Fälle zücken würden. Es wird aber nicht notwendig sein. Ich bin davon überzeugt, dass man wieder eine konstruktive Gesprächsbasis herstellen kann.