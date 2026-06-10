Party in the USA? "Finale ist nicht unmöglich"

90minuten: Als zusätzliche Herausforderung lastet bei einer Heim-WM viel Druck den Spielern. Realistisch betrachtet zählt die USA nicht zu den Favoriten. Geht das nicht alles eine Spur zu weit?

Adeniran: Große Turniere bringen diesen Druck einfach mit sich. Ich glaube, dass man in den USA erwartet, dass das Team alles gibt - wie die Fans aller anderen Mannschaften. Dabei bauen sich hin und wieder Vorstellungen auf, die zu weit gehen. Oft ist das aber auch einfach nur ein Ausdruck von Hoffnung. Als Spieler muss man das alles sowieso ausblenden. Ich selbst habe aufgehört, es allen beweisen zu wollen und denke nicht mehr in Richtung 'Ich gegen die ganze Welt', sondern 'Ich gegen mich selbst'. Wenn die Spieler zu einem ähnlichen Mindset finden, traue ich ihnen viel zu.

90minuten: Auch in Österreich machen sich viele Fans große Hoffnungen. Du lebst seit mehr als einem Jahr hier - schaffen wir den Sprung ins Sechzehntelfinale?

Adeniran: Ich muss gestehen, dass ich nicht viele von den Spielen gesehen habe. Gegen Ghana haben sie ihre Sache sehr gut gemacht, im Kader steckt viel Qualität. Algerien, Argentinien, Jordanien - ich glaube, dass auch unbekannte Teams eine große Hürde sein können, wenn sie gut harmonieren. Die Gruppenphase sollte Österreich aber schon überstehen, hinter Argentinien. Ich werde euch auf jeden Fall die Daumen drücken.

90minuten: Vor deinem Wechsel zurück nach Europa hast du in den letzten Jahren 46 Spiele in der MLS absolviert. Wie beurteilst du die Entwicklung des Sports in den USA?

Adeniran: Das Wachstum ist enorm. Es gibt inzwischen einige MLS-Teams, die mit europäischen Mannschaften mithalten können. Eine Sache, die man in den USA jedenfalls gut kann, ist, Wachstum zu fördern. Man sieht das in Sportarten wie Basketball, Eishockey, Baseball oder American Football. In jeder von ihr schlagen wir uns sehr gut. Das ist auch im Fußball möglich. Die USA müssen von anderen Ländern lernen und gute Ideen übernehmen.

90minuten: Fällt dir eine Änderung ein, die du gerne sehen würdest?

Adeniran: In vielen Bereichen gibt es keine großen Unterschiede zu Europa mehr. Eigenheiten wie den 'Salary Cap' (Anm.: Gehaltsobergrenze) könnte man vielleicht neu denken. Vielleicht gelingt es, das System ein bisschen europäischer zu strukturieren. Ich bin mir sicher, dass die MLS weitere Schritte machen wird, wenn sie offen für Reformen bleibt.

90minuten: Du hast in den letzten Jahren auf unterschiedlichen Niveaus in mehreren Ländern gespielt. Ist Fußball letztendlich überall gleich, oder gibt es deiner Erfahrung nach größere Unterschiede?

Adeniran: Es ist am Ende des Tages eine Mischung aus beidem. Man kann die Regionalliga in Deutschland auch nicht mit der MLS vergleichen. Der Fußball, den ich mit drei Jahren mit meinem Vater im Garten gespielt habe, ist derselbe, den man hier in Europa spielt. Unterschiedliche Gewohnheiten findet man überall, aber auf dem Platz stehen trotzdem 22 Spieler in zwei Teams mit zwei Toren. Es gibt auch in wirklich jedem Land talentierte Spieler.

90minuten: Gibt es ein Land, in dem du dich besonders gut zurechtgefunden hast?

Adeniran: In Österreich bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Mir hat der Wechsel sehr gut getan, mein Stil passt gut hierher. Gelernt habe ich auch schon einiges.