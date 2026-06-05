Die FIFA läutet mit der WM 2026 eine neue Ära ein. Es wird ein Turnier im Supersize-Format: Drei Gastgeber, 16 Städte, 104 Spiele, Millionen von Fans, Milliarden-Einnahmen für den Weltverband.

Damit noch nicht genug der Zahlen. 48 Nationalteams sind in den USA, Mexiko und Kanada vertreten. 1.248 Spieler wurden nominiert, ein Plus von 50 Prozent gegenüber der WM in Katar.

Nur sieben von ihnen haben ihr Geld während der Saison 2025/26 in Österreich verdient.

Zum Vergleich: Zwölf Spieler aus der Schweiz wurden von Ghana, Algerien, Tunesien, Curacao, Haiti, Bosnien-Herzegowina und der eigenen 'Nati' einberufen. Die Premier League alleine entsendet weit über 150 Kicker nach Übersee.

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Tagessatz für WM-Akteure

Dank dem "FIFA Club Benefits Programme" reich werden, kann daher leider kein heimischer Verein.

Die Initiative wurde 2010 ins Leben gerufen und anfänglich mit einer bescheidenen Summe von 40 Millionen US-Dollar ausgestattet, um Klubs auf der ganzen Welt für die Freigabe ihrer Spieler für Weltmeisterschaften zu entschädigen. Damals ergab das pro Spieler und Tag einen Betrag von 8.530 Euro.