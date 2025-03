ÖFB-Präsident:innen-Wahl: 1. Deadline-Day

Am 18. Mai soll es so weit sein: Dann wählt die ÖFB-Hauptversammlung ihre/n neue/n Präsident:in. Die Hoffnung ist groß, dass damit die jahrelangen Streitereien in den Hintergrund treten, der größte Sportverband Österreichs sich wieder dem widmen kann, wozu es ihn eigentlich gibt: die Arbeit für den Fußball.

Seit einigen Wochen ist Martin Mutz, Präsident des Kärntner Fußballverbandes, damit beauftragt den Wahlausschuss zu leiten – gemeinsam mit dem streitbaren Tiroler Kollegen Josef Geisler. Wie vor einigen Wochen bereits im 90minuten-Gespräch angekündigt, wurden zunächst noch die ersten Entwürfe der neuen Satzungen abgewartet. Die sind mittlerweile da, danach ging es also an die Arbeit.

90minuten hat mit Martin Mutz gesprochen und den aktuellen Stand der Dinge in Erfahrung gebracht. Eines vorweg: Wie Mutz im Gespräch mit 90minuten erwähnt, gibt es nur noch bis heute, Mittwoch, die Möglichkeit, Kandidat:innen einzubringen. Dies ist aber nur eine informelle Regel.

90minuten: Herr Mutz, wie sieht denn der aktuelle Stand im Prozedere der Wahlkommission und der Suche nach einer/m neuen Präsident:in aus?

Martin Mutz: Aktuell sind wir an dem Punkt, dass der Wahlkommission Vorschläge gemacht werden, welche Personen für dieses Amt in Frage kommen. Ich bin dann damit beauftragt, mit diesen Personen in Kontakt zu treten und auszuloten, ob diese zur Verfügung stehen. Wenn es eine positive Rückmeldung gibt, können wir tiefergehende Gespräche führen.

90minuten: Wer macht diese Vorschläge?

Mutz: Grundsätzlich ist es so, dass die Vorschläge aus dem Präsidium kommen, aber wir berücksichtigen auch Personen, die sich von sich aus vorschlagen.

90minuten: Es gab zuletzt große Aufregung um zwei Briefe von Sponsoren. Bei einem wurden sogar eigene Kandidaten vorgeschlagen. Hatten diese Brief auf Ihre Arbeit einen Einfluss?

Mutz: Nein, wir arbeiten ergebnisoffen und sind auf der Suche nach jener Person, die uns als ÖFB am besten weiterhilft und – nicht ganz unwichtig – auch bereit ist, dieses Amt zu übernehmen. (schmunzelt)