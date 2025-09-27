Alex Prass: "Dürfen jetzt nicht in Größenwahn verfallen"

90minuten: Mit Andreas Schicker und Christian Ilzer sind zwei Vertraute aus Sturm-Zeiten ebenfalls zur TSG gekommen. Welche Bedeutung haben die beiden für dich?

Prass: Wir kennen uns schon länger, somit ist es zwischen uns manchmal sicherlich auch etwas vertrauter. Aber ich sehe deswegen keinen Vorteil für mich. Das Verhältnis ist ganz normal, wie mit jedem anderen Spieler aus dem Kader auch.

90minuten: Speziell Ilzer war in der vergangenen Saison immer wieder in der Kritik. Wie geht man als Spieler generell mit öffentlicher Kritik am eigenen Trainer um?

Prass: Du bekommst es natürlich über die Medien mit. Im Endeffekt nützt es der Mannschaft aber überhaupt nichts, sich mit so etwas zu beschäftigen. Wir sind gerade in solchen Situationen als Mannschaft gefordert, die entsprechende Leistung auf den Rasen zu bringen. Und ich glaube, das ist uns im Endeffekt dann auch ganz gut gelungen.

90minuten: Du selbst bist in den vier Pflichtspielen bisher nur von der Bank gekommen und hast mit Bernardo bzw. Bazoumana Toure zwei starke Konkurrenten. Gegen Bayern standest du dann erstmals in der Startformation. Wie nimmst du deine Situation aktuell wahr? Spornt dich so ein Konkurrenzkampf direkt mehr an?

Prass: Für mich persönlich ist das auch eine neue Situation. Ich hatte in den letzten Jahren immer einen Stammplatz. Die Konkurrenz hier ist allerdings sehr groß und die Jungs machen es auch einfach richtig gut. Wenn wir dann zudem noch gute Leistungen zeigen, hat der Trainer keine großen Gründe, etwas zu verändern. Für mich gilt es einfach, das Maximum im Training und in meinen Einsätzen herauszuholen und zu versuchen, so nah wie möglich an die Startelf heranzukommen. Wenn sich dann die Chance bietet, muss ich sie nutzen.