90minuten: Aber trotzdem: Wenn man sich den Kader ansieht, scheint der eine oder andere Spieler schon den nächsten Schritt machen zu können.

Katzer: Es gab Angebote für Spieler, wir wollten aber unsere Stabilität behalten, und dann hat vielleicht auch die Höhe des Angebots nicht gepasst. Was wichtig ist: Es gab Nachfrage nach unseren Spielern – auch nach einer durchwachsenen Saison. Wir konnten die Preisspirale zudem in den letzten Jahren nach oben drehen und haben den Kaderwert verdoppelt. Es sollen nicht vier, fünf Spieler verkauft werden, sondern ein bis maximal zwei Spieler, damit wir das nationale Defizit schließen können.

90minuten: Spieler wie Marcelin oder Ndzie sind in einem Alter, in dem sie Transferaktien sein könnten. Die muss man eventuell auch finanziell überzeugen – und dann spielen sie de facto aufgrund von Verletzungen nicht. Das macht es finanziell nicht einfach.

Katzer: Verletzungen können natürlich immer auftreten und sind nur bis zu einem gewissen Grad vermeidbar. Fokussiere ich mich jetzt auf die oder auf die Erfolgsstories wie Romeo Amane, Isak Jansson, Serge-Philippe Raux-Yao, Tonni Adamsen, Bendeguz Bolla, Mamadou Sangare und so weiter? Es muss aber auch klar sein, dass nicht jeder Transfer sofort funktionieren kann. Das kommt auch bei internationalen Topvereinen vor. Wir haben hier ebenfalls Schritte nach vorne gemacht, damit die Spieler funktionieren.

90minuten: Aber das heißt, Daniela Bauer ist noch nicht nervös?

Katzer: Nein.

90minuten: Wir wollen nichts verschreien, weil wir Journalisten zuletzt ja schon öfter im Herbst nach einem guten Saisonstart hier saßen und fragten, warum es läuft und wenig später lief es nicht mehr so gut. Was ist 2026 anders?

Katzer: Ich glaube, dass das Ganze sowieso ein Prozess war und eine Entwicklung ist. Du sammelst irgendwann mehr Berufserfahrung, und die hilft einem einfach bei den zukünftigen Entscheidungen, die du triffst. Zusätzlich haben wir einen Trainer, der es geschafft hat, aus der Mannschaft ein Team zu formen, der für uns wichtige Themen mit seinem Know-how und seiner Professionalität angeht – das war uns bei der Akquise wichtig. Dann kommt das Zusammenhalten des Teams dazu.

Für mich ist die Art und Weise, wie wir spielen, gefestigter. Es gibt Ups and Downs, aber du siehst schon, dass die Mechanismen passen. Ja, wir konnten diesmal gegen Salzburg nicht gewinnen – haben aber speziell in Ballbesitz unser Spiel sehr gut umsetzen können und sehr viele Chancen kreiert. Klar ist aber auch, dass wir nicht konsequent genug verteidigt haben. Gegen den LASK hat man aber bereits gesehen, dass wir uns auch in dieser Phase des Spiels bereits weiterentwickelt haben.