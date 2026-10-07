90minuten: Sollte es in Zukunft mehr als eine Akademie in Österreich geben? Vielleicht eine eigene bei Rapid?

Hofmann: Ich glaube, man muss im Frauen- und Mädchenfußball noch einige Dinge überdenken. Dass es zum Beispiel keine U16-Liga gibt, ist aus unserer Sicht nicht ideal. Die 15-jährigen Mädchen stolpern aus ihrem letzten Jugendteam heraus und müssen gleich mit den Erwachsenen spielen. Ein weicherer Übergang wäre vielleicht gut. Prinzipiell ist unser Ziel, junge Mädchen auf einem Top-Niveau auszubilden. Ob es dann Akademie oder Nachwuchszentrum heißt, ist relativ wurscht.

90minuten: Rechnen Sie damit, dass eine U16-Liga in absehbarer Zeit kommen wird?

Hofmann: Ich gehe davon aus. Die meisten Vereine sprechen bei diesem Punkt die gleiche Sprache.

90minuten: Hinsichtlich der Bundesliga hat der ÖFB mit dieser Saison ein Lizenz-System eingeführt. Sollten die damit festgelegten Standards in Zukunft weiter vorangetrieben werden?

Hofmann: Man darf den Bogen nicht überspannen. Prinzipiell ist es aber sinnvoll, wenn es Regeln gibt, an die sich alle halten müssen. Bei Themen wie Infrastruktur sollte ein möglichst hohes Niveau vorausgesetzt sein, weil man ja auch ein Produkt verkaufen möchte. Es wird Vereine geben, die manche Schritte vielleicht nicht schaffen werden. Auch für sie habe ich viel Wertschätzung. Für den Frauenfußball ist es aber wichtig, dass wir ihn weiterentwickeln.

90minuten: Ich würde Sie gerne noch auf die VdF-Umfrage und die "Tabelle der anderen Art" ansprechen. Inzwischen gibt es sie auch bei den Frauen, Rapid wäre in einer nächsten Ausgabe wohl dabei. Die größten Spannungen gab es rund um das Thema Ausrüstung. Sehen Sie hier noch Verbesserungspotenzial?

Hofmann: Zuerst zu diesen Umfragen - sie sind immer interessant, aber als ehemaliger Spieler weiß ich auch, wie sie ablaufen können. Vielleicht hat man in der Woche davor erfahren, dass der Vertrag nicht verlängert wird, oder man im Sommer den Verein verlassen muss. Das kann das Ergebnis schnell nach unten ziehen. Über unser Team kann ich sagen, dass genug Ausrüstung da ist. Es sollte deswegen kein großes Problem sein. Natürlich kann es immer ein T-Shirt oder eine Jacke mehr sein. Es wird aber bestimmt auch bei uns Kritikpunkte geben. Das muss man auch ernst nehmen und schauen, was besser gemacht werden kann.

90minuten: Bekommen Spielerinnen bei Rapid Schuhe zur Verfügung gestellt?

Hofmann: Manche schon, manche nicht. Es ist bei den Männern aber nicht anders.

90minuten: Ein anderes großes Thema im österreichischen Frauenfußball ist die Bezahlung. Gibt es bei Rapid inzwischen Spielerinnen, die zumindest geringfügig beschäftigt oder anderweitig angemeldet sind?

Hofmann: Ja, das schon.

90minuten: Profi-Spielerinnen gibt es aber noch nicht?

Hofmann: Nein.