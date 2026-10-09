KSC-Trainer Max Senft: "Werde Kühbauer wieder die Hand hinhalten"

90minuten: Auf Didi Kühbauer kommen wir noch zu sprechen. Aber wie mutig war es, zu einem Klub wie dem Karlsruher SC zu wechseln, der gefühlt irgendwie noch Europacup-Teilnehmer und Bundesligist ist, aber seit 17 Jahren in der zweiten und sogar dritten Liga zu Hause ist?

Senft: Bei jedem Klub muss man sich die Frage stellen, ob man der dortigen Erwartungshaltung gerecht werden kann. Die große Geschichte dieses Klubs ist etwas, das mich positiv gestimmt hat, weil diese Tradition etwas ist, das dem Klub ganz viel Kraft geben kann. Und die brauchen wir für die wirklich großen Herausforderungen, die der angestrebte Kurswechsel mit sich bringt. Es bereitet mir Freude, dafür in der Verantwortung zu stehen.

90minuten: Die meisten Fans verbinden den KSC mit Heroen wie Oliver Kahn oder Mehmet Scholl oder mit Trainer-Legenden wie Winnie Schäfer oder Jogi Löw. Spürt man diese großen Namen?

Senft: Ja, durchaus, gerade Winnie Schäfer ist hier immer wieder in aller Munde, weil er eine einzigartige und herausragende Persönlichkeit ist, über die ich schon viele Anekdoten gehört habe. Auch bei ihm hört man immer wieder heraus, dass er einer ist, der seinen persönlichen Überzeugungen folgt.

90minuten: Du hast den Job im Sommer von Christian Eichner übernommen, der sechseinhalb Jahre Trainer und auch schon vorher im Verein etabliert war. Wie mutig ist es, sich auf solch eine Konstellation einzulassen, von der viele sagen, man könne dabei nur verlieren?

Senft: Ich fand es vielmehr bestärkend, dass mein Vorgänger die Mannschaft über einen so langen Zeitraum trainieren durfte. Gerade auf der Trainer-Position ist das Fußballgeschäft so kurzlebig und dynamisch geworden, dass mich dieser Fakt total bestärkt hat, den KSC zu übernehmen.

90minuten: Zumal du in Ried nach mehr als drei Jahren auch den Status Langzeit-Trainer hattest. Du hättest allerdings schon im vergangenen Winter zu Sturm Graz wechseln können. War es mutig oder clever, das Angebot abzulehnen?

Senft: (lacht) Ach Gott, dieser Transferwinter holt mich immer wieder ein… Im Winter kam es aus verschiedenen Gründen nicht zu einem Engagement bei Sturm Graz. Und ich denke, dass seitdem beide Seiten einen sehr guten Weg gegangen sind. Damit ist zu der Thematik alles gesagt.