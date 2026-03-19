Manfred Schmid: "Ich will die Menschen hinter den Spielern sehen"

90minuten: Die sogenannten kleinen Klubs – zu denen ich den WAC nicht zähle – waren nie besser als Fünfter. Das hat der TSV Hartberg zwei Mal geschafft. Warum geht nicht mehr?

Schmid: Zuerst muss ich festhalten, dass die Leistung meiner Mannschaft nicht hoch genug einzuschätzen ist. 2019/20 war der Kader im Schnitt 26,3 Jahre alt, 2023/24 waren es 24,4 Jahre. Insgesamt stehen wir heute bei 23,8 Jahren – gegen den LASK betrug der Schnitt unserer fünf startenden Verteidiger 21,2 Jahre. Für viele Spieler ist das die erste Saison auf höchster Ebene. Was macht es für die Kleinen nun so schwierig?

Nehmen wir den LASK her: Kalajdzic oder Adeniran sind g'standene Spieler. Die "Kleinen" stoßen nicht nur an Leistungsgrenzen, es fehlen einfach die finanziellen Möglichkeiten, derartige Spieler zu holen und dann auch zu halten. Dazu kommt, dass man den Kader jedes Jahr umbauen muss. Und wir sind vom Kader her nicht besser als jene, die hinter uns gelandet sind. Aber wir haben eine Art und Weise zu spielen gefunden, die uns taugt, mit der sich das Team identifizieren kann und wir haben ganz viel Mentalität, Teamgeist und natürlich auch Qualität. Ich denke, das sieht man am Platz. Im Endeffekt spielt aber der kleinstmögliche Verein der Bundesliga gegen die Größten und will sie Woche für Woche ärgern.

90minuten: Die Liga ist in diesem Jahr generell verrückt, auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass Salzburg in vier weiteren Pflichtspielen nicht treffen wird. Rechnerisch muss man jetzt aber dennoch sagen, dass alle Meister werden können. Was ist in diesem "Chaos" für Hartberg realistisch drin?

Schmid: (denkt nach) Wir haben gesehen, dass wir gegen jeden in der Meistergruppe eine Chance haben. Jeder kann jeden schlagen – und wir sind unangenehm zu spielen, wiewohl wir jede Woche ans Limit gehen müssen, um zu punkten. Aber wir haben jetzt von den letzten 15 Spielen nur eines verloren, die Brust wird immer größer. Siehe Linz: Da haben unsere Routiniers Kainz und Spendlhofer nicht gespielt und Heil musste angeschlagen raus und auch wenn wir nicht unser bestes Gesicht gezeigt haben, hätte Fridrikas am Ende fast eine hundertprozentige Torchance gehabt.