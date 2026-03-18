70.000 Kilometer: So reist die Bundesliga

Derzeit kooperiert das Bahnunternehmen mit dem ÖFB, an möglichen Kooperationen mit Bundesliga-Vereinen gibt es derzeit kein Interesse: "Die ÖBB wurden in den letzten Jahren von Vereinen aus den beiden höchsten Ligen Österreichs kontaktiert und betreffend einer Kooperation angefragt. Konkrete Gespräche wurden jedoch nicht geführt, da die ÖBB ihre Sponsoring-Aktivitäten klar auf die Mobilitätspartnerschaft mit dem ÖFB ausgerichtet haben", heißt es auf 90minuten-Anfrage.

Die Nationalteams reisen in der Regel ebenfalls per Bus und Flugzeug, gemeinsam mit den ÖBB liegt der Fokus auf Fanmobilität. "Es wird jedoch auch geprüft, Nationalteams oder Trainer bei Bahnreisen zu unterstützen, sofern dies organisatorisch möglich ist", erklärt das Bahnunternehmen. Als Beispiel dient Ralf Rangnick, der im Rahmen seiner "Trainieren mit dem Teamchef"-Veranstaltungen mit dem Zug unterwegs war.

Wenn doch einmal geflogen wird

Falls nicht mit dem Bus gefahren wird, bleibt somit nur das Flugzeug als Alternative. Vor allem bei internationalen Spielen ergibt sich für die Vereine meist keine andere Wahl.

Inklusive Anfahrt zum Flughafen, Sicherheitskontrolle, Stehzeit und Transfer zum Zielort summiert sich der Zeitaufwand freilich auch bei diesem Transportmittel, von den hohen Kosten ganz zu schweigen.

Die Mehrheit der Flüge zu Europacupspielen wird per Charterflugzeug unternommen, was die Abwicklungszeit verkürzt. Weil Restplätze an Sponsoren, Fans und Medien vergeben werden können, lässt sich außerdem ein Teil der Ausgaben zurückholen. National wird Linie geflogen.