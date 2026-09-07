Ljubicic vor CL-Start: "Brauchen uns vor niemandem zu verstecken"

Besser hätte die erste Champions-League-Auslosung des LASK für Robert Ljubicic kaum laufen können.

Neben seinem erklärten Wunschlos Real Madrid bekamen die Linzer auch noch seinen Ex- bzw. Stammklub AEK Athen zugelost.

"Ich habe gehofft, dass wir AEK bekommen, ich bin ja noch Leihspieler. Das gibt einen besonderen Reiz, noch dazu ist es das erste Spiel", werden die Augen des 27-Jährigen im 90minuten-Interview groß.

Auf den LASK wartet ein Hexenkessel

Bereits am Dienstag (18:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>) darf der LASK im Agia-Sofia-Stadion in einem Vorort von Athen das erste Champions-League-Spiel seiner Klubgeschichte bestreiten und damit die neue Saison in der "Königsklasse" feierlich eröffnen.

"Fußball ist in Griechenland unglaublich leidenschaftlich, und das spürt man bei jedem Spiel sofort. Die Fans leben mit ihrem Verein mit und sind sehr emotional - die Stimmung im Stadion ist einfach fabelhaft", beschrieb Ljubicic erst kürzlich gegenüber der "APA" das, was den LASK beim Auftakt erwarten wird.

Zuletzt kein Stammspieler bei AEK - "Gibt zusätzliche Motivation"