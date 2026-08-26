Dieser Erfolg gehört den Fans, die den LASK selbst in den dunkelsten Phasen nie im Stich ließen.

Er gehört Dietmar Kühbauer, der binnen kürzester Zeit eine am Boden liegende Mannschaft zum österreichischen Doublesieger und jetzt auch Champions-League-Teilnehmer formte.

Er gehört CEO Siegmund Gruber, der seit Jahren sein Herzblut in diesen Klub schüttet und hauptverantwortlich dafür ist, dass der LASK sehr bald die ganz Großen Europas in einem hochmodernen Top-Stadion empfangen darf.

Er gehört Sportdirektor Dino Buric, der mit vergleichsweise geringen Mitteln einen - wie man nun weiß - auch international mehr als konkurrenzfähigen Kader zusammenstellte.

Er gehört all den vielen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LASK, die tagtäglich alles für ihren Klub geben.

Und er gehört freilich den Linzer Kickern, die kollektiv einen so erfolgreichen wie spektakulären Fußball spielen und Österreich schon jetzt mehr als würdig international vertreten haben.

Vor 13 Jahren noch Regionalliga