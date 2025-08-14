Die Richtung für die neue Saison ist klar vorgegeben: "Die Verteidigung des Doubles ist einfach wieder unser großes Saisonziel, wobei die Meisterschaft das wichtigste Ziel ist."

Deshalb liegt der Fokus auch bereits voll auf der ersten Meisterschaftsrunde, wo es die Niederösterreicherinnen am 15. August mit dem First Vienna FC zu tun bekommen.

Keine Champions League, kein Beinbruch?

Neben der ADMIRAL Frauen Bundesliga steht natürlich auch die Champions League klar im Fokus. Dort steigt man im Playoff in die Qualifikation ein. Die Gruppenphase ist das klare Ziel, doch ein Scheitern wäre kein Beinbruch.

"Auch wenn wir als gesetztes Mannschaft reingehen – es gibt im ungesetzten Topf wirklich Gegner, bei denen man sagen muss: Da wird es sehr schwer", sagt Alzner.

Umso größer ist die Freude über den neu geschaffenen Europa Woman's Cup: "Wenn man dann gegen so einen Gegner scheitert und in die Euro League geht, dann würde ich das auf keinen Fall als Beinbruch sehen, sondern mich darüber freuen, dass wir die Möglichkeit haben, trotzdem international zu spielen. Das gibt uns Planungssicherheit, das gibt uns Perspektive."