"Es wird viel investiert" - Rapid-Frauen auf dem Weg nach oben

90minuten: Ich nehme an, dass der Markt und das Scouting innerhalb Österreichs auch deutlich limitierter ist, als im Männerfußball.

Costa: Wir haben eine Art Scouting-System, da läuft viel über die Akademie. Bei Spielerinnen von der U14 bis zur U16 haben wir einen relativ guten Überblick, was sich in Wien und Umgebung tut. Im Bereich darüber hängt viel am persönlichen Netzwerk unseres Teams. Es gibt noch keine Chefscout-Position, aber wir wissen gut, wie der Markt aussieht. Er ist im Vergleich mit den Herren auch überschaubar. Für die neue Saison haben wir sechs Verstärkungen geholt, die alle voll in den Kampf um ihr Leiberl einsteigen werden. Die interne Konkurrenz wird uns gut tun.

90minuten: Als ein erstes Highlight habt ihr zum Start des Projekts Carina Wenninger präsentiert, die euch dann aber relativ schnell wieder verlassen hat. Ist zum Übergang in die 2. Bundesliga wieder etwas Ähnliches geplant?

Costa: Nein, zumindest im Sommer einmal nicht. Ich glaube schon, dass Rapid in Zukunft eine attraktive Station für renommierte Spielerinnen sein wird. Wenn eine namhafte Spielerin für uns erreichbar sein sollte und wir das stemmen können, sind wir dafür natürlich offen.

Wächst die Hierarchie mit?

In Angriff genommen wurde das Projekt SK Rapid Frauen mit einem nominell breit aufgestellten Team, die meisten Beteiligten waren und sind aber weiterhin stark in andere Bereiche des Vereins eingebunden. So ist Willi Schuldes einerseits der sportliche Leiter im Frauenfußball, parallel aber auch hauptverantwortlich für den grün-weißen Nachwuchs. Steffen Hofmann, als Geschäftsführer SK Rapid, steht dem Projekt vor, muss ich aber auch um viele weitere Themen kümmern. Auch Matias Costa selbst arbeitet zusätzlich beim Special-Needs-Team mit. Viel Verantwortung in sportlichen Fragen hat Cheftrainerin Katja Gürtler, die vom Verein in Vollzeit engagiert ist.