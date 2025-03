90minuten: Ich habe in der Vorwoche ein Interview mit Liefering-Coach Daniel Beichler geführt, der gemeint hat, dass der zeitliche Abstand zwischen den Eigenbauspielern, die es rauf schaffen, zuletzt zu groß war. Ist es in einer Phase, in der es nicht so gut läuft wie sonst, auch nicht einfach viel schwieriger, Eigenbauspieler zu integrieren?

Schröder: Vom Jugendfußball zum Herrenfußball ist es natürlich schon ein sehr weiter und anstrengender Weg. Du schnippst da nicht einfach mal mit den Fingern und bist in der Kampfmannschaft aktiv und dort prägend. Wir müssen die Jungs mit Gefühl ranführen, was wir auch tun. Aber wir werden nur diejenigen ranführen, die es sich verdient haben, die nachhaltig gezeigt haben, dass sie herausragen. Dann kriegen sie oben die Chance und können sich festbeißen. Wenn also ein Spieler gut genug ist, freuen wir uns sehr, wenn er aus der Red Bull Akademie zu uns kommt.

90minuten: Ich möchte auf einen dieser Spieler genauer eingehen: Phillip Verhounig. Er hat nach wie vor keinen Kooperationsvertrag, sein Vertrag in Liefering läuft im Sommer aus. Liegt es am Spieler, liegt es am Verein, warum er noch nicht bei Salzburg spielt? (Das Interview wurde vor Verhounigs Verletzung geführt, Anm.)

Schröder: Er hat ein gutes Trainingslager mit den Profis gemacht und ist ein talentierter Spieler aus der Akademie. Aber wir werden keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Wir sind froh, dass er bei uns ist, und stehen seit Wochen in Gesprächen mit ihm. Und wenn sich etwas Neues ergibt, geben wir Bescheid. Generell wird der eine frühzeitiger verlängert, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger.

90minuten: Kommen wir noch auf die Klub-WM zu sprechen, die immer näher rückt. Auch wenn die letzten Wochen vielleicht nicht so einfach waren – wie groß ist die Vorfreude bei Ihnen schon?

Schröder: Wir sind dazu fast täglich in Gesprächen, müssen dazu schon jetzt viel planen. Aber wir leben schon stark im Hier und Jetzt, also in der Bundesliga. Wir wissen noch nicht, wie diese Saison ausgeht und sind ein Stück weit davon abhängig, wo wir am Ende des Tages landen. Die Vorfreude geht schon durch den ganzen Klub, aber zu sehr ablenken lassen wir uns nicht.

90minuten: Die FIFA hat für die an der Klub-WM teilnehmenden Vereine eine eigene Transferperiode Anfang Juni eingeführt. Wird man in Salzburg auf diese zurückgreifen?

Schröder: Ich denke schon. Zumindest wird man es durchdenken: Holt man Leihspieler zurück? Zieht man Transfers vor? Es könnte für viele Vereine auch etwas Positives sein, Spieler in diesem Fenster abzugeben, damit du dir das Juni-Gehalt ersparst. In vielen Ligen ist das ein Übergangsmonat, den du ja bezahlen musst.

90minuten: Jürgen Klopp hat vor wenigen Wochen den künftigen Sieger der Klub-WM als größten Verlierer bezeichnet, weil die Zeiten zur Regeneration zwischen den einzelnen Bewerben immer geringer werden. Wie empfinden Sie die Klub-WM ganz allgemein?

Schröder: Wir sind dabei, das ist für einen Klub wie den FC Red Bull Salzburg ein absolut tolles und vielleicht sogar einmaliges Event. Auf der anderen Seite müssen wir über die Terminproblematik nicht herumreden. Wir spielen bis Ende Mai Meisterschaft, dann geht es relativ schnell nach Amerika. Es kann auch sein, dass wir – je nachdem, wo wir uns platzieren – schon in Runde zwei der Champions-League-Qualifikation einsteigen. Die Zeiten werden immer kürzer, die Belastung für die Spieler wird größer und die Kader müssen dadurch vielleicht erweitert werden. Und dennoch freuen wir uns auf die Klub-WM.

90minuten: Vielen Dank für das Gespräch!