Didi Kühbauer: "Trainer werden zu schnell gewechselt"

Dietmar "Didi" Kühbauer in Fußballösterreich vorzustellen, ist ungefähr so, wie zu erklären, dass das Runde ins Eckige muss. Vielleicht liegt es daran, dass er ungefähr keinem Klischee entspricht, er ist sowohl vom 98er-Schmähbruder, als auch vom Laptoptrainer weit entfernt. Machen wir es trotzdem in aller Kürze:

Dritter Platz mit der Admira, Tabellenführer mit dem WAC, Sensationslauf mit dem SKN, zwei zweite Plätze mit Rapid, Cupsieg mit den Wölfen. Dass man ihn zwischen den beiden letzten Stationen schon zum LASK holte, stanzte und wieder verpflichtete, spricht ebenfalls für sich.

Im Vorfeld des Duells mit dem SK Rapid (Sonntag, 17 Uhr im LIVE-Ticker) spricht er im 90minuten-Interview über den Erfolgslauf des LASK, wie Talente zu Profis werden, was ihm beim Wechsel von Wolfsberg nach Linz durch den Kopf ging sowie Hire-and-fire.

90minuten: Sechs Spiele, sechs Siege. Was ist das Kühbauer-Geheimnis?

Dietmar Kühbauer: Wenn ich das wüsste, würde ich es Ihnen verraten. Wir sind gegen Rapid gut rein gestartet, das hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Vieles läuft im Moment sehr gut, vergangene Woche gegen Altach haben wir in der ersten Halbzeit nicht so performt, aber dennoch kein Gegentor erhalten. Der Run ist natürlich unglaublich gut, aber wir werden das nicht überbewerten.

90minuten: Davor gab es aus neun Ligaspielen nur sieben Punkte. Was für eine Mannschaft haben Sie vorgefunden?

Kühbauer: Es strotzt natürlich niemand vor Selbstvertrauen, gerade wenn man wie der LASK Ambitionen hat. Aber was war, hat kein Trainerteam zu interessieren. Du musst versuchen, den Spielern zu vermitteln, dass wir bei null anfangen. Und du kannst nicht irgendwelche Dinge erzählen, die dann nicht eintreten. Also habe ich gesagt: Was war, ist vorbei. Wir drücken auf den Resetknopf und schauen, dass wir mit harter Arbeit wieder in die Spur kommen. Klar, du musst analysieren, was nicht gut gelaufen ist und der Sieg gegen Rapid hat uns geholfen, aber wie das Team performt, war und ist super.