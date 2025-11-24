Sturm Graz: Substanz statt Frittatensuppe

"Es kann so nicht weitergehen", sprach der Chef am Platz des SK Sturm, Otar Kiteishvili, nach der 1:3-Heimpleite der Grazer gegen den LASK in die Mikrofone und Kameras.

Man würde leichte Fehler machen und die Basics im Spiel gegen den Ball vermisse er außerdem, so der georgische Nationalspieler und Publikumsliebling in Liebenau.

Und wie so oft in letzter Zeit kommt das Thema auf, dass es eben schwer sei, gegen tiefstehende Gegner zu Chancen zu kommen. Auch wenig geschulte Beobachter können zudem feststellen, dass Sturm nach ordentlichen Phasen und Führungen immer wieder zurückfällt und den Gegner stark werden lässt. Viele Male war das in dieser Saison in Spielen der Schwoazn schon zu sehen.

Kaderbalance stimmt nicht

Trainer Jürgen Säumel und Sportchef Michael Parensen haben im Podcast "BlackFM" dazu unlängst wissen lassen: Es gäbe eine Änderung im Spiel, die die anderen Teams Sturm ein wenig aufgezwungen hätten. Sie würden den Schwoazn nicht mehr ins offene Messer laufen, tief stehend das früher so zelebrierte Umschaltspiel unterbinden und der Säumel-Elf so längere Ballbesitzphasen mehr oder weniger aufzwingen.