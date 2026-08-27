KSV-Präsident Fuchs: Das würde der 2. Liga wirklich helfen

90minuten: Hat es dann einen Effekt, wenn das abbezahlt ist und positives Eigenkapital da ist?

Fuchs: Wir brauchen die Einnahmen nicht mehr für den Kredit, sondern können das Geld für andere Investitionen gebrauchen, auch wenn es bei Gebäuden zu Abschreibungen kommt. Aber noch müssen wir das auf zehn Jahre abbezahlen.

90minuten: Wie sieht es in Sachen Infrastruktur mit dem Stadion aus? Ohne Land ist der Aufstiegsplan aufgeschoben, weil das Alpenstadion nicht bundesligatauglich ist?

Fuchs: Das würde ich nicht so sagen. Wenn die sportliche Entwicklung sehr gut ist, wir einstellig wären und uns Richtung Aufstieg entwickeln, wird die Politik auch wieder mehr an uns denken. Wir brauchen keine Riesensummen. Um das Stadion sehr schön herzurichten, bräuchte es vier, vielleicht fünf Millionen Euro. Dann hätten wir ein tadelloses Stadion. Ich habe dem Land auch mitgeteilt, dass es dann eben neben Graz und Hartberg ein drittes bundesligataugliches Stadion geben würde. Wenn es notwendig ist, könnte man zu uns ausweichen. Das war beim GAK ja schon der Fall. Also könnte es einem schon etwas wert sein. Aber in der aktuellen Situation brauche ich daran nicht denken.

90minuten: Eine Einnahmequelle sind auch Transfers, im Idealfall von Eigengewächsen. Wenn man sich die letzten Transferperioden ansieht, kommen immer weniger Spieler aus dem Nachwuchs in die Kampfmannschaft. Dafür gibt es einen Neuzugang aus der zweiten Leistungsstufe des Senegals. Warum?

Fuchs: Babacar Diack steht uns noch nicht zur Verfügung, er wartet noch auf seine Arbeitsbewilligung. Wenn er eine gute Leistung bringt, passt das. Mich freut dann schon, dass ein Florian Flecker, der bei uns gespielt hat, für den LASK gegen Celtic das 4:4 geschossen hat. Wir bringen gute Leute in die höchste Liga und ins Ausland.

90minuten: Aber trotzdem gibt es viele Externe.

Fuchs: Im Kader stehen schon einige, es kommen immer viele zum Probetraining. Wenn ich mir aber unsere Startformationen ansehe, sehe ich sechs, sieben Spieler, die von uns ausgebildet wurden. Das fällt vielleicht auf den ersten Blick nicht auf, dass die alle aus der Region sind, aber in den 90er-Jahren sind viele Menschen aus Ex-Jugoslawien zu uns in die Region gekommen und das sind jetzt eben deren Kinder. Und natürlich kommt der eine oder andere mit 14 in die Akademie, aber das sind dann für mich auch Eigenbauspieler. Da sind wir auch ligaweit gesehen sehr gut unterwegs.