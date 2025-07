Krätzig über Schritt nach Salzburg: "Habe mit mir selbst diskutiert"

90minuten: Du hast dich als 'sehr offener, sehr empathischer' Mensch vorgestellt. In Salzburg hatte man in der vergangenen Saison das Gefühl, dass nicht immer eine wirkliche Mannschaft auf dem Platz gestanden ist. Kann man sich von dir erwarten, dass du auch mal auf Spieler, die vom Naturell eher Einzelgänger sind, zugehst und sie aktiv in die Mannschaft einbaust?

Krätzig: Ich bin schon jemand, der auf Spieler zugeht, der versucht, ein harmonisches Gefüge zu bilden und jeden einzubringen. So bin ich von der Persönlichkeit her. Die ersten Wochen waren in dieser Hinsicht sehr positiv, wir haben ein sehr gutes Mannschaftsgefüge, verstehen uns alle sehr gut und haben Spaß am Kicken – ich glaube, das hat man auch gesehen.

90minuten: Fühlst du dich eigentlich als DFB-Pokal-Sieger? (Krätzig wurde 2024/25 offiziell DFB-Pokal-Sieger mit dem VfB Stuttgart, war zum Zeitpunkt des Titelgewinns aber nicht mehr beim Verein, Anm.)

Krätzig: (lacht) Das war eine große Diskussion in meinem Familien- und Freundes-Kreis - zu einem Drittel, weil ich zwei von sechs Spielen gemacht habe. Ich stand nicht am Ende auf dem Platz, habe nicht das Finale, nicht das Halbfinale und nicht das Viertelfinale gespielt, aber ich habe sicher dazu beigetragen. DFB-Pokal-Sieger nenne ich mich nicht. Ich würde lieber selbst nochmal einen wichtigen Pokal gewinnen und den dann auch wirklich in die Höhe strecken.