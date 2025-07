Erster Sommer Red Bull Salzburg: "Klar, dass das eine Topmannschaft wird"

Der Vergleich zur aktuellen Situation von Hartberg-Verteidiger Paul Komposch, der sich jetzt auch noch einen Kreuzbandriss zugezogen hat, liegt nahe. "Man hat sich damals zuerst darauf geeinigt, dass ich bei den Amateuren spielen darf, um Spielpraxis zu sammeln. Irgendwann wurde dann auch eine Ablösesumme für mich bezahlt und damit haben beide Seiten ihr Einverständnis gegeben, dass ich doch wechseln darf. Für mich war das belastend, weil ich nicht genau wusste, wie es mit mir weitergeht. Es stand ja auch im Raum, dass ich vielleicht auch wieder zur Admira zurück muss - das wäre natürlich nicht ideal gewesen." Mitte Juli wurde der Transfer dann offiziell, sportlich startete der Stürmer dann vor allem in der zweiten Saisonhälfte durch.

Viel Spektakel

Auch in vielen Belangen abseits des Platzes konnten die Salzburger Spieler in eine neue Welt eintauchen. Schon für die Teampräsentation Mitte Juni wurde großer Aufwand betrieben, das erste Testspiel wurde - damals unüblich - auf der neuen Klubhomepage live übertragen. Bei der ersten Partie im rundum erneuerten und in Red-Bull-Optik getauchten Heimstadion war viel Sportprominenz geladen, von Skispringer Andi Goldberger bis zum Fahrertrio des Formel-1-Rennstalls waren alle dabei.

Der Mannschaft wurde einiges geboten: "Wir haben auch viel von den anderen Sportarten mit Red-Bull-Präsenz miterleben dürfen. An einem freien Spielwochenende wurden wir als Mannschaft mit der DC-6 von Didi Mateschitz zum Formel-1-Grand-Prix in Belgien geflogen, haben einen Tag an der Rennstrecke verbracht, super gegessen und waren am Abend wieder in Salzburg. Das war schon beeindruckend."