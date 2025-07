20 Jahre Red Bull Salzburg: Die Übernahme im Rückblick

Der Einstieg aus dem Nichts

Fast zum selben Zeitpunkt startet der Formel-1-Rennstall Red Bull Racing mit dem österreichischen Piloten Christian Klien in seine erste Saison, die Red Bulls in Salzburg hatten ihre erste in der höchsten heimischen Eishockey-Liga gerade erfolglos hinter sich gebracht. Die Marke ist im Sport also auch im Frühjahr 2005 sehr präsent, Firmenboss Didi Mateschitz lässt sich das viel Geld kosten.

Auf die Frage, warum das F1-Team auf einen Hauptsponsor verzichtet, antwortet Sportdirektor Helmut Marko: "Es geht auch um die Ästhetik, die uns wichtig ist. Deshalb der Entschluss, ein Jahr selbst zu budgetieren" - eine Art Vorzeichen für die späteren Geschehnisse im Fußball.

Der Start in eine neue Ära am 6. April kommt einigermaßen überraschend. Zwei Tage zuvor wurde noch über den Einstieg des ukrainischen Milliardärs Rinat Akhmetov spekuliert, auch kasachische und heimische Investorengruppen waren im Gespräch. Mateschitz - mit einem Vermögen von 3,1 Milliarden Dollar damals die zweitreichste Person des Landes - übernimmt 100 Prozent an der Salzburg Sport AG. Der Preis - rund sieben Millionen Euro - deckt sich mit jenem Schuldenstand, für den der bisherige Präsident Rudi Quehenberger bürgen musste. Er hatte den Deal eingefädelt, der Kontakt zwischen dem Logistikunternehmer und dem Energydrink-Konzern bestand seit Jahren.