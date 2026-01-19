Samson Baidoo und sein ungeahnter Höhenflug mit RC Lens

Denn vor dem Start der Rückrunde in der Ligue 1 lachen "Les Artesiens" – so heißen die Bewohner der historischen Provinz Artois, zu der Lens gehörte – von der Tabellenspitze. Der Sprung auf Platz eins, der mit dem Sieg über Angers SCO Ende November 2025 gelang, war historisch. Denn für Lens war es die erste Tabellenführung seit 21 Jahren.

Den ersten und bislang letzten Meistertitel errang der Klub im Jahr 1998 – nur aufgrund der besseren Tordifferenz ließen die Nordfranzosen den punktgleichen FC Metz hinter sich. In der Spielzeit 2022/23 war Lens ganz knapp dran am zweiten Titel. Doch in der Endabrechnung fehlte ein Punkt, um Paris Saint-Germain zu entthronen.

Für diese erfolgreiche Phase in der jüngeren Vergangenheit darf ein Mann verantwortlich zeichnen: Joseph Oughourlian. Seit 2018 ist er Präsident des RC Lens. Damals spielte der Racing Club noch in der zweiten Liga, finanzielle Probleme waren immer wieder Thema. Oughourlian baute die Schulden ab und versprach den Fans eine soziale Ticketpreis-Politik, sollte Lens aufsteigen. Seit 2020 spielt "Sang et Or" wieder erstklassig.

"Dieser Verein ist Lens, er ist der Stolz der Einwohner der Stadt", sagte Oughourlian der Tageszeitung "La Voix du Nord" (Die Stimme des Nordens). Der Klub ist seit seiner Gründung eng mit dem Kohlebergbau, der die Region prägte, verbunden. Bis in die 1980er Jahre haben die Arbeiter malocht, bis die Anlagen mit der Zeit stillgelegt wurden. Die Grubenlampe im Wappen des RC Lens ist geblieben.

Laut Philippe Guilbaud, Journalist bei "La Voix du Nord", ist der Klub in Frankreich sehr beliebt. "Sie haben sehr gute Fans, die zu den besten des Landes gehören. Das Stadion ist immer voll", sagt er im Gespräch mit 90minuten. Und das, obwohl das Stade Bollaert-Delelis mehr Plätze (38.000) als Lens Einwohner (33.000) hat.