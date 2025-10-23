Katharina Naschenweng: "Jetzige Phase mit den Verletzungen ist nicht schön"

90minuten: Es war bereits der zweite Kreuzbandriss nach 2018. So eine Verletzung ist immer schlecht, aber ist es "leichter", wenn es einem ein zweites Mal widerfährt?

Naschenweng: Die erste Verletzung war ein riesiger Schock. Irgendwann hast du es überstanden und hoffst natürlich, dass es nie wieder vorkommt. Nach einer so schwerwiegenden Verletzung machst du alles dafür – und wenn es dann doch noch einmal passiert, ist es natürlich wieder ein großer Rückschlag, egal ob es die erste oder zweite schwere Verletzung ist. Der Verlauf ist stets etwas anders, aber auf gewisse Prozesse ist man erfahrungsgemäß dann schon etwas gefasst. Aktuell bin ich einfach nur froh, dass ich wieder zurück bin und mein Fokus voll und ganz auf den nächsten Aufgaben liegt.

90minuten: Auch Torfrau Zinsberger erlitt diese Verletzung, wie viele Frauen im Fußball. Es gibt viele Faktoren, die dies bedingen. Wie man heutzutage weiß, handelt es sich dabei unter anderem auch um den Zyklus oder auch die Beckenstellung. Merkst du diese Entwicklungen in der Therapie der beiden Kreuzbandrisse bzw. der Prävention?

Naschenweng: Es hat sich auf jeden Fall etwas getan. Man achtet mittlerweile auf viel mehr Dinge und trainiert sowohl zyklusorientierter, als auch viel individueller, wobei das natürlich nicht die einzigen Risikofaktoren sind. Du darfst auf deinen Körper hören. Aber allgemein ist die Situation so, dass sich noch nicht genug getan hat.

Es gab in den letzten sechs Wochen gleich sechs Kreuzbandrisse in der deutschen Bundesliga. Das sind alles andere als gute Zahlen und man muss fragen, warum das passiert. Es gibt mit der Ligaaufstockung und der Nations League mehr Spiele auf höchstem Niveau und es fehlen wohl noch wissenschaftliche Untersuchungen, die herausfinden, wie Frauen zu hundert Prozent perfekt auf diese Masse an Spielen eingestellt werden. Es ist vieles sehr schnell passiert und einige Dinge hinken hinterher.