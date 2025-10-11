5-Jahreswertung: Wackelt auch bei den Frauen ein Europacup-Startplatz?

Österreich ist mit drei Teams in die Europacup-Saison gestartet - kommende Woche entscheidet sich, ob zwei von ihnen an einem Hauptbewerb teilnehmen, oder der SKN St. Pölten einmal mehr als Einzelkämpfer übrig bleibt. Die Wiener Austria muss am Mittwoch in ihrem Qualifikationsrückspiel einen 1:2-Rückstand ausmerzen.
Warum ist das - außerhalb der einzelnen Fangemeinden und Geschäftsstellen - relevant? Wie bei den Männern werden auch die Startplätze in der UEFA Women’s Champions League und dem neuen Women’s Europa Cup (UWEC) nach einer Fünfjahreswertung vergeben. An sie geknüpft ist viel Geld, einerseits durch Prämien, andererseits durch Eigenvermarktung und Ticketing. Im vergangenen November sahen 8.832 Fans trotz niedriger Temperaturen das Duell zwischen St. Pölten und dem FC Barcelona.
Aktuell belegt Österreich den elften Platz der Fünfjahreswertung, den ersten CL-Fixplatz gibt es auf Rang 6, der ist unerreichbar. Wie bei den Männern geht es vor allem darum, keinen Startplatz zu verlieren.
Der aktuelle Stand in der Fünfjahreswertung (inkl. Bonuspunkte):
Rang
Nation
21/22
22/23
23/24
24/25
25/26
Gesamt
Teams
8
Norwegen
2,500
3,000
8,500
3,500
5,000
22,500
2/3
9
Schweden
3,666
2,833
6,500
4,166
1,500
18,665
3/3
10
Belgien
2,000
2,000
2,000
3,000
7,000
16,000
2/2
11
Österreich
2,000
4,250
3,000
2,500
3,833
15,583
2/3
12
Ukraine
7,000
3,000
2,000
2,000
1,000
15,000
1/3
13
Schweiz
2,500
2,750
3,000
3,000
2,250
13,500
2/2
14
Tschechien
2,333
3,333
4,166
2,500
1,000
13,332
3/3
15
Türkei
1,500
1,500
1,500
4,000
4,000
12,500
0/1
16
Albanien
3,000
4,000
2,000
2,000
1,500
12,500
1/2
17
Dänemark
2,750
2,000
1,500
1,500
3,000
10,750
3/3
18
Island
3,250
2,250
2,250
2,000
1,000
10,750
1/2
Die schlechten Nachrichten zuerst: Mit dem Punktesammeln könnte es für Österreich schon am Mittwoch vorbei sein. Scheidet die Wiener Austria gegen Slavia Prag aus dem Women's Europa Cup aus, müsste dem SKN St. Pölten in Duellen mit der europäischen Elite eine Sensation gelingen, um aus der CL-Ligaphase den ein oder anderen Zähler mitzunehmen. Sturm Graz hatte schon in der UWEC-Qualifikations-Auslosung Pech und blieb gegen Ajax Amsterdam chancenlos.
Es gibt aber auch positive Aspekte der noch jungen Saison 2025/26. 3,833 Punkte hat Österreich gesichert in der Tasche. Das ist mehr als ein Großteil der Konkurrenz, die sich ebenfalls noch durch die UWEC-Qualifikation arbeiten muss. Tschechien und die Ukraine hat man seit dem Saisonstart bereits verdrängt, nur Belgien ist vorbeigezogen.
Was gibt es zu holen? Was gibt es zu verlieren?
Die Startplatzvergabe zwischen den Fünfjahreswertungs-Rängen 8 bis 13 ist identisch. Die Meisterinnen und Vizemeisterinnen starten in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League auf dem Champions- bzw. Ligapfad, das drittplatzierte Team in der 1. Qualifikationsrunde des Women’s Europa Cup. Auf Rang 7 würde sich der UWEC-Startplatz in einen dritten CL-Qualifikationsplatz verwandeln. Ab Rang 14 wäre der dritte Startplatz im Europa Cup weg, ab Rang 18 müssten die Vizemeisterinnen statt in der CL-Qualifikation in der UEWC-Qualifikation antreten.
5JW-Rang
Meisterinnen
Liga 2.
Liga 3.
7
CL-Quali R2
CL-Quali R2
CL-Quali R2
8
CL-Quali R2
CL-Quali R2
UEWC-Quali R1
9
CL-Quali R2
CL-Quali R2
UEWC-Quali R1
10
CL-Quali R2
CL-Quali R2
UEWC-Quali R1
11
CL-Quali R2
CL-Quali R2
UEWC-Quali R1
12
CL-Quali R2
CL-Quali R2
UEWC-Quali R1
13
CL-Quali R2
CL-Quali R2
UEWC-Quali R1
14
CL-Quali R2
CL-Quali R2
15
CL-Quali R2
CL-Quali R2
16
CL-Quali R2
CL-Quali R2
17
CL-Quali R2
CL-Quali R2
18
CL-Quali R2
UEWC-Quali R1
Mit Ablauf dieser Saison werden die Startplätze für die übernächste Spielzeit 2027/28 festgelegt, der Blick richtet sich immer ein Stück weit in die Zukunft. Was in dieser und der kommenden Saison ausgespielt wird, betrifft also neben den etablierten Spitzenteams bereits aufstrebende Vereine wie Red Bull Salzburg oder den SK Rapid.
So sähe die Fünfjahreswertung 2026/27 aus, wenn die Saison heute zu Ende wäre:
Rang
Nation
Puntkte
6
Portugal
26,500
7
Niederlande
21,000
8
Norwegen
20,000
9
Schweden
14,999
10
Belgien
14,000
11
Österreich
13,583
12
Schweiz
11,000
13
Türkei
11,000
14
Tschechien
10,999
15
Albanien
9,500
16
Schottland
8,500
Was macht die Konkurrenz?
Die meisten Punkte gibt es - wie bei den Männern - in der Champions League zu holen. Diese ist 2025/26 abermals eine nahezu geschlossene Gesellschaft. OH Leuven aus Belgien und der SKN St. Pölten sind die einzigen beiden Vereine aus einer Nation außerhalb der Fünfjahreswertungs-Top-10. 13 von 18 teilnehmenden Vereinen kommen aus einer der fünf größten Ligen (Spanien, Frankreich, England, Italien, Deutschland).
Auf der nach Suche nach Verbänden, die Österreich gefährlich werden könnten, muss man sich demnach in den Europa Cup begeben. Wer hier den Hauptbewerb erreicht, erhält einen Bonus von 2,5 Punkten und in der Folge zwei Punkte pro Sieg, sowie einen pro Unentschieden. Das Turnier wird im K.O.-Format ausgespielt, je erreichter Runde gibt es einen weiteren halben Bonuspunkt. Alle erspielten Punkte werden durch die Anzahl der von einer Nation in den Europacup entsandten Teams berechnet - in Österreichs Fall beispielsweise durch drei.
Schweden
Mit Hammarby und BK Häcken sollte Schweden zwei ehemalige CL-Gruppenphasen-Teilnehmerinnen in den Hauptbewerb des Europa Cups bringen. Beide nehmen komfortable Führungen in die Rückspiele mit. Schwieriger hat es Rosengard gegen Sporting Lissabon angesichts eines 0:3-Rückstands.
Belgien
OH Leuven hat in der Champions League zum Auftakt ein Remis gegen Paris FC eingefahren, auch für die Belgierinnen wird es in den nächsten Wochen aber nicht mehr viel zu holen geben. Im Women's Europa Cup hat der RSC Anderlecht Chancen auf den Hauptbewerb, im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde gelang ein Remis gegen den SC Braga (Portugal).
Tschechien
Slavia Prag nimmt wie erwähnt einen knappen Vorsprung in das Auswärtsspiel bei der Wiener Austria mit. Auch Sparta Prag hat weiterhin gute Karten, im Rückspiel gegen Ferencvaros (Ungarn) würde ein knapper Sieg reichen. Slovacko steht nach einer 0:4-Pleite gegen Eintracht Frankfurt mit dem Rücken zur Wand.
Schweiz
Die Young Boys Bern haben ihr Hinspiel gegen SFK 2000 (Bosnien-Herzegowina) gewonnen und stehen mit einem Bein im Achtelfinale. Schwieriger wird es für die Grasshoppers Zürich, die sich gegen Ajax Amsterdam durchsetzen müssen.
Gute Aussichten
Vor allem, wenn sich die Wiener Austria doch noch in den Hauptbewerb des Europa Cups hieven sollte, muss man sich mittelfristig keine Sorgen um einen Absturz in der Fünfjahreswertung machen. Auch ein Angriff auf die weiter vorne platzierten Nationen wäre in diesem Fall nicht ausgeschlossen.
Auch wenn es mittelfristig keine Startplatzverbesserung zu holen geben wird, könnte man sich so immerhin in eine aussichtsreiche Position für künftige Reformen bringen.