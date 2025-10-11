5-Jahreswertung: Wackelt auch bei den Frauen ein Europacup-Startplatz?

Was macht die Konkurrenz?

Die meisten Punkte gibt es - wie bei den Männern - in der Champions League zu holen. Diese ist 2025/26 abermals eine nahezu geschlossene Gesellschaft. OH Leuven aus Belgien und der SKN St. Pölten sind die einzigen beiden Vereine aus einer Nation außerhalb der Fünfjahreswertungs-Top-10. 13 von 18 teilnehmenden Vereinen kommen aus einer der fünf größten Ligen (Spanien, Frankreich, England, Italien, Deutschland).

Auf der nach Suche nach Verbänden, die Österreich gefährlich werden könnten, muss man sich demnach in den Europa Cup begeben. Wer hier den Hauptbewerb erreicht, erhält einen Bonus von 2,5 Punkten und in der Folge zwei Punkte pro Sieg, sowie einen pro Unentschieden. Das Turnier wird im K.O.-Format ausgespielt, je erreichter Runde gibt es einen weiteren halben Bonuspunkt. Alle erspielten Punkte werden durch die Anzahl der von einer Nation in den Europacup entsandten Teams berechnet - in Österreichs Fall beispielsweise durch drei.

Schweden

Mit Hammarby und BK Häcken sollte Schweden zwei ehemalige CL-Gruppenphasen-Teilnehmerinnen in den Hauptbewerb des Europa Cups bringen. Beide nehmen komfortable Führungen in die Rückspiele mit. Schwieriger hat es Rosengard gegen Sporting Lissabon angesichts eines 0:3-Rückstands.

Belgien

OH Leuven hat in der Champions League zum Auftakt ein Remis gegen Paris FC eingefahren, auch für die Belgierinnen wird es in den nächsten Wochen aber nicht mehr viel zu holen geben. Im Women's Europa Cup hat der RSC Anderlecht Chancen auf den Hauptbewerb, im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde gelang ein Remis gegen den SC Braga (Portugal).

Tschechien

Slavia Prag nimmt wie erwähnt einen knappen Vorsprung in das Auswärtsspiel bei der Wiener Austria mit. Auch Sparta Prag hat weiterhin gute Karten, im Rückspiel gegen Ferencvaros (Ungarn) würde ein knapper Sieg reichen. Slovacko steht nach einer 0:4-Pleite gegen Eintracht Frankfurt mit dem Rücken zur Wand.

Schweiz

Die Young Boys Bern haben ihr Hinspiel gegen SFK 2000 (Bosnien-Herzegowina) gewonnen und stehen mit einem Bein im Achtelfinale. Schwieriger wird es für die Grasshoppers Zürich, die sich gegen Ajax Amsterdam durchsetzen müssen.

Gute Aussichten

Vor allem, wenn sich die Wiener Austria doch noch in den Hauptbewerb des Europa Cups hieven sollte, muss man sich mittelfristig keine Sorgen um einen Absturz in der Fünfjahreswertung machen. Auch ein Angriff auf die weiter vorne platzierten Nationen wäre in diesem Fall nicht ausgeschlossen.

Auch wenn es mittelfristig keine Startplatzverbesserung zu holen geben wird, könnte man sich so immerhin in eine aussichtsreiche Position für künftige Reformen bringen.