So alt waren Salzburgs Neuzugänge schon lange nicht mehr

Es fehlte ein von Leitspielern gesponnenes Sicherheitsnetz, das die Jungen in schwierigen Phasen auffangen hätte können. In der Vergangenheit bildeten Junuzovic, Andreas Ulmer oder Andre Ramalho solch ein Netz, das in den letzten zwei, drei Jahren möglicherweise peu à peu Risse bekam.

Man denke an die Entscheidung, den auslaufenden Junuzovic-Vertrag nicht zu verlängern, was damals, im März 2022, teils für Kritik sorgte. Zwei Jahre danach war auch Ulmer, der stets eine Vorbildfunktion einnahm, weg. Mit den Transfers von Onisiwo und Co. dürfte der FC Red Bull Salzburg versuchen, dieses Netz Stück für Stück wieder zusammenzufügen.

Darauf weist gewissermaßen auch die Letsch-Entscheidung, Mads Bidstrup mit der Kapitänsbinde auszustatten, hin. Es sei sinnvoll, dass ein Feldspieler Kapitän ist, begründete der Deutsche seine Entscheidung und verwies zugleich darauf, dass der Däne alles verkörpere, was ein Kapitän verkörpern muss. Vorgänger Lijnders hatte Torhüter und RB-Leipzig-Leihspieler Janis Blaswich die Schleife gegeben.