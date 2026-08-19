90minuten: Du bist mit dem FC Treviso in der vergangenen Saison souverän in die Serie C aufgestiegen. Was erwartet euch nun in der neuen Spielklasse?

Robert Gucher: Es wird ein spannendes Jahr. Wir befinden uns gerade am Ende der Sommervorbereitung, die bislang gut verläuft. Wir waren zuletzt in den Dolomiten im Trainingslager und sind nun zurück in Treviso, wo wir uns auf den Saisonstart am 23. August vorbereiten. Die Mannschaft befindet sich aktuell allerdings im Umbruch. Deshalb geht es für uns zu Beginn vor allem darum, uns nach dem Aufstieg wiederzufinden.

90minuten: Woran liegt das?

Gucher: Der Verein hat sich dazu entschlossen, die Mannschaft nach der vergangenen Saison neu aufzustellen. Nur vier Spieler und das Trainerteam sind geblieben, wobei mit Filippo Artioli einer der vier Spieler aufgrund eines Kreuzbandrisses lange ausfallen wird. Es ist also fast alles neu. Gleichzeitig sind einige Spieler mit viel Qualität dazugekommen, die bereits Erfahrung in höheren Ligen gesammelt haben. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich zu einer Einheit werden, damit die Mannschaft den nächsten Schritt gehen kann.

90minuten: Nach dem Aufstieg ist die Fluktuation also eine Folge weiterer Professionalisierung?

Gucher: Nicht wirklich. Schon in der Serie D hatten wir einen kompletten Profibetrieb. Jetzt haben sich die Trainingszeiten zwar etwas verändert, aber der Wochenablauf und der große Betreuerstab waren bereits in der Vorsaison vorhanden. Große Traditionsklubs führen den Profibetrieb hier meist auch in den unteren Ligen weiter – das ist in Italien durchaus üblich und auch in Treviso der Fall. Der Klub hat im Norden Italiens eine große Tradition, unser Präsident ist sehr ambitioniert und kommt selbst aus der Gegend. Er verfolgt einen Dreijahresplan mit dem Ziel, wieder nach oben zu kommen. Dass wir gleich in der ersten Saison den Aufstieg in die Serie C geschafft haben, war natürlich ein perfekter Start.

90minuten: Wie blickst du persönlich auf die vergangene Saison zurück?

Gucher: Mich hat es stolz gemacht, diesen Schritt in die Serie D gewagt zu haben und dann mit dem Klub direkt erfolgreich zu sein. Ich wusste, dass das Risiko ziemlich hoch ist, in meinem Alter in die vierte Liga zu gehen. Ich war in meiner Karriere aber immer jemand, der sehr auf Projekte geschaut hat und langfristig gedacht hat – nicht nur über ein paar Monate oder eine Saison. Der Schritt nach Treviso hätte auch bedeuten können, dass meine Karriere danach vorbei ist und ich nur noch ein paar Jahre in der vierten Liga spiele. Deshalb hat mich die vergangene Saison richtig stolz gemacht. Solange ich mich körperlich noch fit fühle, möchte ich die Zeit auf dem Platz genießen und viel spielen. Gleichzeitig möchte ich den jungen Spielern mit meiner Erfahrung helfen und dem Klub auch abseits des Platzes mit meinem Wissen zur Seite stehen.