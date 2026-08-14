Michorl: Wir verstehen uns außerhalb des Platzes sehr gut. Ich würde ihn jeden Tag auf einen Kaffee oder eine Grillerei zu mir einladen. Wir sprechen die selbe Sprache. Dani hat eine Tochter, ich habe einen Sohn. Wir haben schon auch die selben Interessen. Wir verstehen uns gut. Mit Dani würde ich jeden Tag auf einen Kaffee gehen, wenn er es will.

Maderner: Ist nicht so, dass wir es nicht tun. (lacht)

Michorl: Ab und zu brauche ich eine Pause von ihm (schmunzelt). Aber unser Verhältnis ist wirklich gut – auf und außerhalb des Platzes. Es gibt Spieler, mit denen machst du mehr. Und es gibt Teamkollegen, mit denen machst du weniger. Und Dani ist einer, mit dem ich mich jeden Tag auf einen Kaffee setzen würde.

Maderner: Es sind einfach viele Themen, bei denen wir im Leben – dadurch, dass wir gleich alt sind – gleich stehen. Du besprichst Themen, bei denen wir auf dem gleichen Level sind. Wir haben beide Kinder, sind gleich alt und haben den gleichen Blödsinn im Kopf – sag ich mal. Von daher ist es ziemlich klar, dass du mit demjenigen dann mehr zu tun hast.

90minuten: Daniel, was macht Peter aus? Abgesehen vom brutalen linken Fuß, wie du schon gesagt hast.

Michorl: Nur das. (lacht)

Maderner: Das war es eigentlich (lacht). Nein, ich kenne ihn schon lange. Er ist ein sehr familiärer Mensch, der aber keine Freunde kennt, wenn es auf den Platz geht. Da schreit er mich genauso an, das ist ihm einfach scheißegal. Das ist eine Qualität, die im österreichischen Fußball nicht mehr viele haben. Sich einfach nichts zu scheißen. Sich einfach zu trauen, das ins Gesicht zu sagen, wie es ist. Das ist für mich als Person wichtig, dass jemand geradeaus ist. Und so ist Pezi.

90minuten: Und wie ist es umgekehrt?

Michorl: Durch das, was er sich über die Jahre aufgebaut hat, ist er gereift – jetzt auch als Kapitän. Wie es Dani gesagt hat: Wir brauchen Typen in Österreich, die sich auch die Meinung sagen trauen. Solche Ja-Sager brauchst du auch, aber mit denen wirst du keinen Krieg gewinnen. Dani geht in der Mannschaft voran, er hat seine Qualitäten in der Box. So würde ich ihn auch beschreiben. Er weiß, worum es geht, und ist am Platz und in der Kabine wichtig.

90minuten: Schaut man sich als erfahrener Spieler noch etwas von seinen Kollegen ab?

Michorl: Immer, immer. Ich schaue mir schon viel von meinen Teamkollegen an. Und von manchen auch etwas ab – (schaut zu Maderner rüber) nicht von allen (lacht). Aber nein, du kannst immer dazulernen. Auch als 31-Jähriger kannst du von einem 22-Jährigen viel lernen. Wenn diese Eigenschaft jeder mit sich bringt, kann man auch als Team besser werden. Das ist immer hilfreich.

90minuten: Welche Qualität oder Eigenschaft hättest du gerne von Daniel?

Michorl: Ähm, seinen Körper (beide lachen). Dass er essen kann, was er will – und nichts zunimmt. Nein, Spaß beiseite: Seine Wucht, seine Schnelligkeit. Er hat Eigenschaften, die mir abgehen. Und die hätte ich gerne, ganz klar.

90minuten: Umgekehrt?

Maderner: Über seinen linken Fuß brauchen wir eh nimmer reden. Die Standards und alles. Aber dieses Denken am Platz, dieses Hirn am Platz – das ist schon etwas, wo ich sage: 'Das habe ich mir über die Jahre erarbeitet.' Aber Pezi hat das einfach schon sehr lange gehabt. Er sieht Sachen, die viele andere Spieler nicht sehen. Das ist schon ein riesen Pluspunkt, den man im Fußball nicht zu 100 Prozent erlernen kann. Das hat man, oder hat man nicht. Das ist einfach eine Fähigkeit, die würde ich auch gern nehmen.

90minuten: Was hat sich am anderen in den letzten 15 Jahren am heftigsten verändert?

Michorl: Ich muss ehrlich sagen: Vom Aussehen her bist du genau gleich. Vielleicht ein bisschen mehr Bart hast.

Maderner: Und weniger Haare auch schon.

Michorl: Ja, weniger Haare, aber dafür mehr Barthaare.

Maderner: Das gleicht sich aus (schmunzelt).

Michorl: Von der Statur her war Dani eigentlich schon immer so. Durch die Führungsrolle hat er an Reife gewonnen und das macht ihn dann noch einmal um eine Stufe besser.

Maderner: Was man sicher sagen kann: Er ist einfach reifer geworden, in allen Belangen. Sportlich und privat. Vieles andere hat sich eigentlich nicht verändert. Wir sind noch immer die gleichen zwei geilen Typen.

90minuten: Ein ideales Schlusswort, danke fürs Gespräch.