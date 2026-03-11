Punkte-Prämien: So wirkt sich die Tabellenteilung aus

Das Ende des Grunddurchgangs, die Teilung der Tabelle markiert eine Zäsur in der ADMIRAL Bundesliga.

Nicht nur für die Vereine, sondern auch für die Spieler und ihre Finanzplanungen. Für fast alle von ihnen ändert sich mit dem Einstieg in die Meister- oder Quali-Gruppe nämlich ihr Prämien-Modell.

Abgesehen von ihrem fixen Monatsgehalt kassieren Österreichs Profi-Kicker nämlich auch Punkte- und Sieg-Prämien, dazu kommen teilweise auch Torprämien.

Ein ordentlicher Brocken am Gehaltszettel

Diese variablen Anteile sind nicht selten ein ordentlicher Brocken auf dem Gehaltszettel.

90minuten-Informationen zufolge kassieren etwa Spieler der beiden Wiener Vereine Austria und Rapid sowie jene des SK Sturm rund 1.000 Euro pro Punkt.

Die Sportgewerkschaft "younion" hat in einer Blitz-Umfrage mit Spielern aller Vereine festgestellt, wie sich die Prämien nach der Tabellenteilung ändern.

Was sich nach dem Grunddurchgang ändert

Bei fast allen Klubs erhöht sich die im Grunddurchgang ausgezahlte Punkte-Prämie in der Meister-Gruppe – etwa um den Faktor 1,5 – reduziert sich in der Quali-Gruppe wiederum – etwa um den Faktor 0,5.

Ein Beispiel: Wenn ein Kicker in den ersten 22 Runden noch 500 Euro pro Punkt kassiert hat, sind es in der Meister-Gruppe 750 Euro, in der Quali-Gruppe nur 250 Euro.

"Dass es hier leistungsbezogene Änderungen gibt, ist grundsätzlich fair und begrüßenswert", sagt Stephan Auer von der "younion".