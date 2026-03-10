Umbau Liebenau: Round Table oder Game Over

Sturm-Präsident Christian Jauk hat nun aber unlängst im Podcast „BlackFM.at“ aufhorchen lassen: "Das Vorziehen der Wahl in Graz verschärft das Stadion-Thema massiv. Die Stadt will bis Ende Mai einen Plan abgeben, damit ist man mitten im Wahlkampf. Deshalb glaube ich nicht, dass man zwischen Stadt und Land im Juni noch zu einer Einigung kommt."

In der Sturm-Mitgliederversammlung am Montag hat er seinen Pessimismus noch einmal unterstrichen. KPÖ-Mann Stefan Herzog aus dem zuständigen Büro des Finanzstadtrats in Graz versteht Jauks zeitliche Sorgen nicht. Die Planung solle ja schon Ende April fertig sein, man hätte also genug Zeit, noch vor der Wahl den Planungsbeschluss zu fällen, sagt Herzog auf Nachfrage von 90minuten.

Büro Kunasek: "Wir haben nicht alle Unterlagen"

Das Land Steiermark sei außerdem eingeladen, schon jetzt an den Planungssitzungen teilzunehmen und seine Vorstellungen einzubringen, so Herzog. Zum letzten Mal saß allerdings Ende Jänner ein Vertreter des Bundeslandes, ein nicht näher beschriebener Abteilungsleiter, mit am Tisch. Stefan Haring vom Büro des FPÖ-Landeshauptmanns Mario Kunasek erklärt:

"Vereinbart wurde im Zuge dieses Gesprächs, dass die Stadt Graz weiterführende Informationen liefert, die dem Land Steiermark eine weitere Bewertung des Vorhabens ermöglichen. […] Bis heute hat die Stadt Graz die für eine Bearbeitung notwendigen Unterlagen nicht vollständig übermittelt."

Und deshalb, ohne belastbare Informationen, könnten der Herr Landeshauptmann und seine Koalition im Land zum aktuellen Zeitpunkt freilich nichts Verbindliches zusagen. Es ginge ja schließlich um einen mehrstelligen Millionenbetrag, so Haring. In Graz versteht derweil Stefan Herzog nicht, was Stefan Haring meint. Alles sei übermittelt worden, außer jene Dinge, die gerade noch in der Planung seien bzw. schlicht - weil noch Planungsphase - derzeit nicht fertig sein könnten.

Fehlt das Vertrauen? Wird absichtlich verzögert?

Sie sehen, meine Damen und Herren, die nächste Runde im "Stadionumbau-Kindergarten" ist längst voll im Gange. Die einen planen und laden zur Mitarbeit ein, die anderen warten auf irgendwelche Zettel und kommen deshalb erst gar nicht zur Sitzung. Derweil wächst der Frust bei den Fußballvereinen.

Wenn man in den SK Sturm hineinhorcht, hört man: Bei der nicht vorhandenen Vertrauensbasis zwischen Stadt und Land sei es einfach nahezu ausgeschlossen, dass es vor der Wahl eine Einigung gebe.