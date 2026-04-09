Was sich nach wenigen Augenblicken erahnen ließ, spricht er nach 30 Minuten ganz offen und mit einem Lächeln im Gesicht aus.

"Eigentlich mag ich Interviews nicht. Aber für euch mach' ich eine Ausnahme (lacht)."

Teambesprechung und Mannschaftsabend hat Furkan Dursun zum Auftakt des U21-Nationalteam-Lehrgangs gerade hinter sich gebracht, den ÖFB-Trainingsanzug hat er immer noch an. Nun sitzt der 21-Jährige am Schreibtisch seines Hotelzimmers und stellt sich dem wohl unliebsamsten Teil seines Fußballerdaseins.

Dabei hat Furkan Dursun eigentlich jeden Grund, in Redelaune zu sein. Seit seinem Abschied vom SK Rapid und dem Wechsel zum FC Thun findet sich das Stürmer-Talent nämlich nicht nur in der Idylle des Berner Oberlandes, sondern in einem regelrechten Fußball-Märchen wieder.

Doch der Reihe nach.