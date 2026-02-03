Helm: "Ich mache nichts, um mein Ego zu pflegen"

Stephan Helm ist seit mehr als eineinhalb Jahren Trainer des FK Austria Wien. Von den aktuellen Bundesliga-Trainern ist nur Rieds Maximilian Senft länger im Amt.

Und doch sieht sich der 42-Jährige immer wieder Kritik ausgesetzt. Zum zweiten Mal haben die Veilchen einen Fehlstart in die Saison hingelegt, das hohe Durchschnittsalter seiner Mannschaft wird hinterfragt.

Im 90minuten-Interview erklärt der Burgenländer, warum er nach dem schwachen Start pragmatisch reagieren musste, wann er junge Spieler einsetzt und weshalb er in Sachen Vertragsverlängerung aktuell keinen Stress hat.

90minuten: Nach einer eingehenden Analyse: Wie fällt Ihre Herbst-Bilanz aus?

Stephan Helm: Man muss zwischen der Start-Phase und der restlichen Saison unterscheiden. In der Start-Phase haben wir phasenweise richtig gut gespielt, hatten aber in der Innenverteidigung schwere Personalnöte, deswegen hatten wir schlechte Ergebnisse. Wir mussten taktisch darauf reagieren, was die Mannschaft sehr gut gemacht hat. Mit der Rückkehr der Verletzten haben wir direkt wieder Punkte geholt und gut in die Saison gefunden. Danach hatten wir in der Offensive wieder schwere Verletzungen. Die Entwicklung hat am Ende raus wieder gepasst, aber wir hätten insgesamt den einen oder anderen Punkt mehr machen können.

90minuten: Wie angesprochen, wurde der Ansatz nach dem Fehlstart geändert. Sie haben auf mehr Kompaktheit gesetzt, das Team später attackieren lassen. Hat Ihnen das weh getan? Wahrscheinlich haben Sie geglaubt, das Team ist schon weiter.

Helm: Wir waren weiter, das haben Vorbereitung und die ersten Spiele gezeigt. Ich versuche aber immer, zu erkennen, was der Mannschaft gerade guttut. Mit diesen Ausfällen war es das Richtige, es den Spielern wieder etwas einfacher zu machen. Man muss klare Entscheidungen treffen. Ja, im Prozess, was unsere Spielweise betrifft, hat es uns ein bisschen zurückgeworfen. Im Prozess den Zusammenhalt betreffend, sind wir aus dieser Phase gestärkt hervorgegangen. Das ist genauso wichtig.