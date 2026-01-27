FAK: Des absurden Kasperltheaters nächster Akt

Tomas Zorn ist der neue Sportvorstand des FK Austria Wien.

Ein kurzer, simpler Satz. Tatsächlich aber der nächste Akt eines absurden Kasperltheaters, das die Austria seit Monaten in seinem Bann hält, sie lähmt und ihrer Außendarstellung massiv schadet.

Die Eskalationsspirale, in die der Verein und sein Umfeld zuletzt gerieten, sucht ihresgleichen.

Um völlig Unbeteiligten zu erklären, wie Österreichs Rekordtitelträger dorthin kommen konnte, wo er heute steht, braucht es gefühlt längst mehrere Flipchart-Bögen und sehr, sehr viel Zeit.

Die Alphamännchen und ihre Schildträger

Mehrere Alphamännchen gerieren sich als Häuptlinge und übersehen dabei – oder nehmen es geflissentlich in Kauf –, dass sich ihre Schildträger in einer Mischung aus Scham, Wut und Resignation zunehmend emotional von ihren Aufgaben abkapseln.