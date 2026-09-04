90minuten: Liegt das auch am Ligensystem, sei es in der 2. Liga oder in der Bundesliga?

Ziesler: Es ist zu einfach, nur auf das System zu schimpfen. Wir sind selbst Teil der Bundesliga und die richtige Lösung hat niemand. Es haben ja schon alle Beteiligten für sich mehrmals durchgedacht und es gibt viele Experten sowie Verantwortliche, die sich Gedanken machen. Es gibt keine schnelle Lösung, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schlicht Grenzen setzen. Dennoch denke ich, dass die 2. Liga mit den Traditionsvereinen eine sehr interessante Liga ist, die ab und zu zu schlecht wegkommt. Und vielleicht gibt es in den nächsten Jahren einmal einen Systemwechsel – aber es wird schwierig. Ein zweiter Aufsteiger wird den Bundesligisten beispielsweise nicht gefallen.

90minuten: Ferdinand Feldhofer hat die Liga gehalten, dann Zeit bekommen, mehr zu schaffen. Ist das schwierig, wenn man in der Qualifikationsgruppe immer gegen den Abstieg spielt, egal wie der Herbst war? Entwicklung ist in der Qualigruppe schwierig, Hartberg gegen GAK ist fußballerisch kein Leckerbissen.

Ziesler: Schwierig ist es immer. In der Bundesliga spielen die zwölf besten Vereine Österreichs. Da macht sich jeder Klub seine Gedanken. Dass man in der Qualifikationsgruppe nicht einfach hinten raus spielt und dass die Fans den schönsten Fußball sehen, ist – denke ich – klar. Für viele Vereine geht es um alles und kein Klub kann in der 2. Liga so weitermachen wie in der Bundesliga. So ehrlich muss man sein. Die Angst zu versagen schwingt da immer ein bisschen mit. In den vergangenen beiden Saisonen haben wir das trotz allem am Ende des Tages gut hinbekommen. In der letzten Spielzeit haben wir in Linz eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. Wir haben den Abstieg abgewendet und das war ein richtiger Kraftakt. Ferdinand Feldhofer hat eine sehr gute Arbeit gemacht.

90minuten: Ein gutes Stichwort und man muss vorausschickend festhalten: Beim GAK bleiben die Trainer eher länger als zu kurz. Warum war genau das Spiel gegen Rapid der Knackpunkt?

Ziesler: Ich sage es ganz klar und ohne Interpretationsspielraum: Dass wir uns vom Ferdl getrennt haben, war rein dem Ergebnis geschuldet, den Umständen, wie wir uns an diesem Tag auf dem Platz präsentiert haben. Für mich ist es schon sehr spannend: Man hat mich in unterschiedlichen Phasen gefragt, wie viel Zeit wir dem Trainer noch geben. Ich kann nur sagen, dass wir bis zuletzt hinter ihm gestanden sind. Aber es passieren Dinge im Fußball, da kann man nicht mehr zur Tagesordnung übergehen. Wann dieser Zeitpunkt ist, wissen die Vereine selbst am besten. Darum haben wir für uns entschieden, dass wir einen neuen Impuls setzen wollten. Ich sage es noch einmal ganz deutlich: Das hat nur mit diesem Ergebnis zu tun.