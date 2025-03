90minuten: Schauen wir uns also das Sportliche an. Der TSV ist ein kleiner Verein, man spielt dennoch ansprechenden Fußball, bringt immer wieder Spieler nach oben. Erfolg definiert sich da sehr unterschiedlich. Aufgrund des Budgets ist schon ein Nicht-Abstieg ein Erfolg, in den letzten Jahren hatte man damit nichts zu tun, war im Europacup-Playoff und sogar in der Meistergruppe. Was macht dieser Verein anders als andere in dieser Preisklasse?

Avdijaj: Was den TSV Hartberg auszeichnet, ist den Umständen geschuldet. Im Vergleich zu anderen Vereinen ist es infrastrukturell anders als bei den anderen Klubs. Also braucht es Zusammenhalt und Teamgeist. Das zur Verfügung stehende Spielermaterial ist natürlich auch maßgeblich am Erfolg beteiligt. Manchmal liegt die Wahrheit auch einfach am Platz und wenn man es schafft, eine Mannschaft mit Qualität zusammenzustellen, kommt der Erfolg.

90minuten: Walter Kogler hat mir neulich gesagt, dass es in Wolfsberg auch ruhiger ist, vielleicht entfaltet sich der eine oder andere Spieler in ruhigerem Umfeld auch besser als in der großen Stadt.

Avdijaj: Auch das hat Vor- und Nachteile für die Spieler. Hier hat man die große Chance auf die höchste Spielklasse in Österreich, die Liga entwickelt sich immer besser. Bei Max Entrup sieht man ja, wie man hier aus dem Nichts noch einmal eine Chance bekommt. Diese Ruhe bedingt, dass es weniger Druck gibt, man kann hier auch zwei, drei schlechtere Spiele haben, da geht es woanders schon drunter und drüber. Für viele junge Spieler ist das sicherlich ein Vorteil, sich ganz darauf zu fokussieren, es im nächsten Spiel besser zu machen und sich auf höchster Ebene zu entwickeln.

90minuten: Du bist vor fast zehn Jahren als Supertalent zu Sturm gekommen. Schalke und Sturm, das sind in den jeweiligen Ländern Riesenvereine, könnten die etwas von Hartberg lernen, damit sich Talente besser entfalten können?

Avdijaj: Natürlich wäre es gut, wenn es überall so laufen könnte, aber es hat sich schon auch viel geändert. Vieles kommt von außen rein, eben auch je größer der Verein ist. Und wegen Social Media gibt es auch überall die Möglichkeit, Dinge rein zu tragen. Junge Spieler wollen dann auch Eindrücke von sich preisgeben, aber es braucht auch einen Schutzmechanismus, weil sie nicht so die Erfahrung haben, um Situationen richtig einzuordnen. Umgekehrt werden die Spieler auch immer früher besser betreut. Das finde ich wiederum positiv.

Aber der Erfolgsdruck, der auf großen Vereinen lastet, gehört zum Geschäft dazu. Also kann man schon ein rosa Bild malen, aber diese Seite muss man schon auch sehen. Und bei so großen Vereinen mit so einer großen Fanbase kann der Verein ja gar nicht immer und überall auf die einzelnen Spieler aufpassen.