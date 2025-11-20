David Affengruber: Noch kein Austausch mit Rangnick

90minuten: Hallo, David. Du bist jetzt seit etwas mehr als einem Jahr bei Elche unter Vertrag. Wie hast du dich in dieser Zeit in Spanien eingelebt?

David Affengruber: Sehr gut! Das letzte Jahr war natürlich sehr erfolgreich, dadurch ist vieles einfacher geworden. Aber auch unabhängig davon, hab ich mich im Verein und in der Umgebung gut eingelebt. Ich bin ja während des laufenden Spielbetriebs gekommen, da ging alles sehr schnell. Es hat von Anfang an gut gepasst. Ich hab hier einen sehr ambitionierten und tollen Verein mit richtig coolen Mitspielern gefunden.

90minuten: Was würdest du sagen, sind im Alltag die größten Unterschiede zwischen Spanien und Österreich?

Affengruber: (lacht) Die Geschäfte machen alle zu Mittag zu. Wenn du etwas erledigen willst, musst du das vor zwei Uhr machen, danach geht es erst wieder ab fünf oder sechs Uhr weiter. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass es hier eine ganz andere Lebensmentalität gibt. Ob das schlechter oder besser ist, würde ich gar nicht beurteilen. Es ist einfach anders.

90minuten: Und die fußballerischen Unterschiede?

Affengruber: Ich kann nur über unseren Verein, unseren Trainer und unseren Spielstil sprechen. Der Fußball ist hier viel stärker auf Ballbesitz ausgerichtet. Wir sind eine Mannschaft, die den Ball haben und mit ihm etwas kreieren will, die einen sauberen Spielaufbau sucht. Bei meinen früheren Stationen ging es eher um hohes Pressing und schnelles umschalten. Hier ist es ein anderer Stil. Ich glaube, dass in meiner Karriere beides sehr gut funktioniert hat. Für mich ist das einfach ein zusätzliches Stilmittel, das ich jetzt beherrsche.

90minuten: Was vermisst du am meisten an Österreich?

Affengruber: Ganz klar: Familie und Freunde. Früher habe ich zwar auch nicht daheim gespielt, aber Graz war halt nur zwei, drei Stunden mit dem Auto entfernt. Jetzt muss man zwei, drei Stunden fliegen und es geht nicht täglich ein Flieger. Das ist schon was anderes, früher hab ich mich einfach ins Auto gesetzt und war gleich mal daheim.