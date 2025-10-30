David Puczka und Juventus: "Will Minuten in der Ersten!"

"Es war der richtige Schritt. Bereuen tu ich es nicht", sagt David Puczka im exklusiven Gespräch mit 90minuten über seinen Wechsel nach Italien.

Der 20-Jährige ist seit der Saison 2024/25 Teil von Juventus Turin – genauer gesagt von Juventus Next Gen, der zweiten Mannschaft der "Alten Dame", die in der dritthöchsten Liga, der Serie C, spielt. Die Erwartungshaltung ist klar: "Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich in die Erste zu kommen und dort Minuten zu sammeln."

Noch wartet der junge Österreicher auf diese Chance. Bis dahin will er in der zweiten Mannschaft "so viel Minuten und Scorer sammeln wie möglich".

Der Konkurrenzkampf in Turin ist allerdings hart. "Am Anfang hab ich fast immer 90 Minuten gespielt. Danach hat der Trainer nach den ersten Nationalteamspielen im September begonnen, mehr zu rotieren. Eine Begründung habe ich auch nicht wirklich bekommen. An den Ergebnissen sieht man eh, das es nicht so gut aufgegangen ist", erzählt Puczka offen.

"Am Anfang war es schon eine schwere Umstellung"

Der Linksverteidiger wechselte im Sommer 2024 von der Admira zu Juventus – ein Schritt, den er selbst nicht kommen sah. "Beim Länderspiel der U19 gegen Italien haben sie mich gesehen."

"Zuerst hat man sich mal angehört, was der Verein zu sagen hat. Wenn ich für die U20 eingeplant gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Weil noch ein Jahr Jugendfußball spielen, wollte ich nicht. Als sie gesagt haben, dass sie mich für die zweite Mannschaft einplanen, war es dann eh relativ schnell klar."