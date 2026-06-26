Buric: "Müssen uns sicherlich weiterentwickeln und steigern"

Wenn es sowas wie Laptop-Sportdirektoren geben würde, dann wäre Dino Buric einer. Der LASK-Sportchef ist erst 35 Jahre alt, aber schon seit 2017 in leitender Funktion im Fußball tätig. Damals noch bei der Admira, wechselte der studierte Betriebswirt 2022 nach Linz; zuerst als Sportkoordinator, seit rund einem Jahr als Sportdirektor.

Hätte man sich dieses Interview nach Spieltag sieben ausgemacht, hätte Buric Kritiker bestätigt. Der LASK hatte das Derby gegen Blau-Weiß Linz gewonnen, es war zu einem Vorfall im Trainerteam gekommen. Sacramento verließ den Verein. Wie lange die Athletiker zugesehen hätten, ist unklar. Zu dem Zeitpunkt war man Vorletzter, eine auf den ersten Blick wild zusammengewürfelte Truppe spielte schlecht.

Zwei Runden unter Interimscoach Maximilian Ritscher folgte die Unterschrift des bisherigen WAC-Trainers Didi Kühbauer. Der Rest ist (Erfolgs-)Geschichte.

90minuten reflektiert mit Dino Buric diese Zeit und bespricht die Transferstrategie nach dem Double-Coup.

90minuten: Meister, Cup-Sieger – der Saisonstart war aber alles andere als gut. Blicken wir noch einmal darauf zurück!

Dino Buric: Den können wir nicht leugnen. Wir wurden dafür auch vollkommen zurecht kritisiert. Den Saisonstart haben wir uns klarerweise anders erwartet, aus diversen Gründen konnten wir unsere Leistungen nicht auf den Platz bringen. Nach dem Trainerwechsel war ersichtlich, dass die idente Mannschaft ein komplett anderes Gesicht zeigen kann.

Das hat dem einen oder anderen, der die Entscheidungen im Sommer kritisiert hat, zu denken gegeben – wenngleich die Trainerbestellung von Joao Sacramento einfach keine gute war. Es war eine mutige Entscheidung, einem jungen Trainer die Chance zu geben. Die Rückkehr von Didi Kühbauer war dann ein Glücksgriff. Dass es sich so entwickelt, haben wir natürlich nicht erwarten können. Was die Jungs seit Oktober gespielt haben, ist einfach sensationell.