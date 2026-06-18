Michael Parensen: "Fabio Ingolitsch war der richtige Impuls"

90minuten: Gibt es diese neue Struktur im Performancebereich, weil Sie mit dem Fitnesszustand in der abgelaufenen Spielzeit nicht zufrieden waren?

Parensen: Wir werden hoffentlich wieder einen spielintensiven Herbst haben, in dem wir im Europacup, in der Liga und im heimischen Cup antreten. Nach dem Trainerwechsel im Winter und den damit verbundenen Umstellungen im Training, traten im Kader viele Muskelverletzungen auf. Da müssen wir besser werden und den Fokus auf eine permanentere Spielerverfügbarkeit legen.

90minuten: Um den technischen Direktor Benjamin Schunk ranken sich immer wieder Gerüchte, er stünde vor einer Ablöse. Was ist da dran?

Parensen: Wir waren und sind jetzt in der spielfreien Zeit dabei, alle Personalfragen im Verein zu bewerten – ein normaler Prozess am Ende einer Saison.

90minuten: Kommen wir zum Geschehen auf dem Feld. Es hatte ein wenig den Anschein, als wäre es im Frühjahr zuerst einmal Ingolitschs Devise gewesen, nicht mehr so viele Tore zu bekommen und den Rest machen wir später. Was ist jetzt, mit einer ganzen Sommervorbereitung, an Akzenten in der Spielweise für die nächste Saison zu erwarten?

Parensen: Wir wollen in den Spielphasen, in denen wir den Ball haben – und zum Beispiel einen tiefen Block bespielen müssen - , stabiler und besser werden. Dabei geht es nicht um mehr Abschlüsse, da waren wir den Zahlen nach gar nicht schlecht, es geht um mehr Präzision in den Zuspielen und bessere Positionierung auf dem Feld. Im Winter war die Zeit für das Trainerteam zu kurz, um das so umzusetzen, wie wir uns das vorstellen. Jetzt können wir uns in der längeren Vorbereitung besser einspielen und wir haben mit Simon Seidl oder Jürgen Heil andere Spielertypen dazugeholt, die den Ball am Fuß haben wollen und Akzente setzen können.

90minuten: Im April haben Sie bei "BlackFM live" anklingen lassen, dass ein Prozess der Veränderung gestartet werden soll, hin zu mehr Kreativität und spielerischen Lösungen im Spiel von Sturm. Abseits der neuen Spielertypen, die Sie genannt haben: Wie etabliert man im Verein einen solchen Veränderungsprozess?

Parensen: Wir werden unser Spiel nicht radikal verändern, wir wollen neue Facetten hinzufügen. Was wir vorhaben, ist, das System generisch zu evolvieren, wenn ich das so umständlich ausdrücken darf. Es meint, dass wir uns Schritt für Schritt dem annähern, was ich vorher ausgeführt habe. Im Training geht das vielfach über Videoanalysen, da lässt sich einiges ableiten. Ein Beispiel: Wenn wir aus der Verteidigung das Spiel über den Sechserraum aufbauen wollen, besetzen wir die Räume richtig, spielen die Leute aber nicht oft genug an oder wir finden sie gar nicht, weil die Spieler das in ihrer bisherigen Ausbildung oder den Trainings nicht verinnerlicht hatten. Da müssen wir in der täglichen Arbeit ansetzen.

90minuten: Soll das bis zum Nachwuchs durchgehend etabliert werden?

Parensen: Ja, das ist ganzheitlich zu verstehen. In der Akademie habe ich noch viel stärker den Hebel über Spielertypen und wir haben das im Jugendscouting bereits vorgesehen. Es geht nicht mehr ausschließlich darum, beispielsweise den Spieler für die Raute zu finden, der marschieren kann. Es gilt, Talente zu entdecken. Und wenn das ein Eins-gegen-Eins-Spieler am Flügel ist, heißt das nicht mehr, dass so ein Spieler für Sturm nicht interessant ist, sondern dass er es erst recht ist.

90minuten: Wir haben sie teilweise schon genannt: Mit Jürgen Heil, Simon Seidl, Petar Petrovic und Ammar Helac wurden bislang vier Spieler neu verpflichtet. Können Sie kurz einen Überblick geben, was jeweils für sie gesprochen hat?

Parensen: Mit Ammar Helac wollten wir einen erfahrenen Torhüter dazuholen, der zugleich die Rolle als Nummer zwei im hierarchischen Gefüge kennt und annimmt. Jürgen Heils Verpflichtung ist eine Schlussfolgerung der letzten Saison. Er ist ein Spieler, der es draufhat, mit dem Ball Lösungen zu finden. Und er soll das Erfahrungselement einbringen, wo wir mit Stefan Hierländer und Dimitri Lavalee zwei Spieler verloren haben. Simon Seidl hat trotz des Abstiegs eine sehr gute Saison in Linz mit vielen Scorerpunkten gespielt. Er ist offensiv vielseitig einsetzbar und kann im Eins-gegen-Eins punkten. Da wir den Kader diesen Sommer schlanker machen wollen, brauchen wir Spieler, die mehrere Positionen spielen können, was für Seidl und Heil spricht. Mit Petar Petrovic, der übrigens in den Testspielen vor der WM für die serbische A-Nationalmannschaft debütiert hat, in der Innenverteidigung beschäftigen wir uns seit dem Winter intensiv, weil er ein kompletter Verteidiger mit hohem Tempo und Aggressivität ist. Er ist außerdem mit dem Kopf stark und beidbeinig. Da erwarten wir uns auf Sicht eine hohe Qualität in der Defensive.