Benjamin Schunk: Sturm war kein One-Hit-Wonder

90minuten: Sturm ist am Ende der Vorbereitung angekommen. Bei meinem Besuch im Trainingslager in Irdning hatte ich den Eindruck: Da ist Ruhe und Selbstverständnis in der ganzen Gruppe. Wie würden Sie den aktuellen Zustand des SK Sturm kurz vor dem Pflichtspielauftakt beschreiben?

Benjamin Schunk: Ich habe oftmals das Gefühl, dass sich sehr viel auf die Vorbereitung konzentriert. Aber da wird ja nicht die erste Elf für die gesamte Hinrunde festgelegt. Es geht mehr darum, eine Basis zu schaffen und die unterschiedlichen Motivationslagen der Spieler zu berücksichtigen. Es gibt neue Spieler, die sich beweisen wollen und die in die Mannschaft integriert werden müssen. Es gibt Profis, die schon sehr lange dabei sind, die mitunter nicht den Impuls haben, sich täglich so zu präsentieren, als würde es um alles gehen, sondern an ihren Grundlagen arbeiten. Insgesamt sind wir auf einem guten Level. Keiner fällt ab, weder technisch noch hinsichtlich der Fitness. Ich finde, wir machen das alles mit einer ausgeprägten Ruhe und Akribie.

90minuten: Trotz der unterschiedlichen Ausgangslagen und Motivationen: Gibt es so etwas wie eine inhaltliche Klammer über diesem Sommer?

Schunk: Bei Sturm geht es in erster Linie um die Spielidee, die den Verein in den letzten Jahren geprägt hat. Bei den Neuen geht es ums Kennenlernen, bei denen, die sie schon kennen, ums Auffrischen. Was wollen wir mit dem Ball, was wollen wir gegen den Ball machen und was bedeutet das für die einzelne Position? Und dafür, wie wir spielen, ist die Fitness ein wesentlicher Punkt, weshalb wir auch darauf großen Wert legen.

90minuten: Wenn wir zu Ihrer konkreten Rolle im Verein als technischer Direktor kommen: Wie würden Sie die beschreiben?

Schunk: Scouting plus Recruitment und das zusammen ist für mich Kaderplanung. Die Scoutingprozesse sind vor der Sommerpause weitestgehend abgeschlossen. Wir besprechen aktuell im Büro die Spieler, die am Tisch liegen und kaum noch neue Leute. Wer passt zu uns, wie stellt sich das wirtschaftlich dar, wo gibt es Zweifel, wer wird eventuell doch höher gerankt? Natürlich geht es auch um potenzielle Abgänge. Da spielt die Vorbereitung eine Rolle und wie sich die Spieler dort präsentiert haben. Wo gibt es Fortschritte oder Rückschritte? Es ist also zweigeteilt: Zum einen nah an der Mannschaft und zum anderen am Transfermarkt unterwegs sein.