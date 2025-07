Sturm Graz: Erfolgreicher Sport, fehlender Rahmen

So positiv sich die Ruhe rund um das Sportliche darstellt, so sehr vermisst man aber die Energie im einen oder anderen Bereich des Klubs.

Vor allem die Möglichkeit, wieder in den Hauptbewerb der Champions League zu kommen, ist ein Umstand, der wenig Öffentlichkeit bekommt. Es liegt auf der Hand und wird auch von den zuständigen Personen bestätigt, wie nachhaltig eine weitere Teilnahme Sturm in andere finanzielle Sphären bringen würde.

Ungelöste Themen rund um die Nordkurve

Von diesem essenziell wichtigen Umstand ist in der Öffentlichkeit wenig zu spüren. Die Playoff-Spiele finden in wenigen Wochen statt, die Schwoazn müssen dafür wieder nach Klagenfurt und letzte Saison hat man gesehen, dass das in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung ist. Dazu zählt auch, das Stadion weit weg von zuhause voll zu bekommen.

Gälte es nicht schon jetzt, dieses Heimspiel in Klagenfurt massiv zu bewerben, um die notwendige Euphorie entstehen zu lassen? Wäre es nicht sinnvoll gewesen, schon jetzt zu den bestehenden Abos die Karte für das Champions-League-Playoff mit anzubieten? All das findet nicht statt und das verwundert doch ein bisschen.

Wenn man in die Fanszene hineinhorcht, kann durchaus ein wenig Unmut wahrgenommen werden. Nicht nur die fehlende Bewerbung des besagten Spiels stößt den Fanklubs sauer auf, auch noch immer ungelöste Dinge wie die katastrophale Einlasssituation in die Nordkurve oder der Umstand, dass in den Randsektoren der Kurve in Liebenau die Sessel noch immer nicht entfernt wurden, werden bemängelt.

Der Rahmen hinkt dem Sport hinterher

Beide Dinge würden nicht nur den Komfort in den Stehplatz-Sektoren erhöhen, auch der Sicherheitsaspekt ist nicht zu vernachlässigen. Die Bewegungsfreiheit in der immer randvollen Kurve wäre größer und durch den ungeregelten Zugang gepaart mit einem überforderten Ordnerpersonal beim Einlass, sind bei den Heimspielen immer wieder mehr Personen in den Fansektoren, als dort eigentlich Platz haben.