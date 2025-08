Stadion Liebenau: Macht endlich Nägel mit Köpfen!

Das, worum es vorrangig geht, bleibt weiter ungeklärt: Die Finanzierung. Die Stadt Graz kann 30 Millionen Euro beisteuern, vielfach kommuniziert und wiederholt. Das Land Steiermark hielt sich seit jeher bedeckt und ließ erst auf Nachfrage der "Kleinen Zeitung" diese Woche erstmals eine Zahl aus dem Sack.

Das Büro des Landeshauptmanns Mario Kunasek ließ wissen, man orientiere sich am Beitrag der Stadt. Also auch 30 Millionen. Bei allen Ideen zu privaten Investoren und Beiträgen der Vereine, die bisher lanciert wurden, muss man kein Genie sein, um festzustellen: Das wird nicht genug Geld sein, lieber Landeshauptmann und Sportreferent Kunasek.

Sturm und GAK sind eine steirische Angelegenheit

Dabei ist vor allem das Land Steiermark schon länger in der Pflicht. Das Orientieren und Abputzen an der Grazer Stadtregierung in dieser Angelegenheit, ist im Grunde eine Frotzelei. Als wären die Vereine GAK und vor allem Sturm ein Phänomen, das an den Grenzen der Stadt Graz aufhört zu existieren.

Diese Klubs bringen Woche für Woche Fans aus allen Teilen des Bundeslandes nach Liebenau. Wenn die Landesregierung meint, das ginge nur die Bürgermeisterin und ihre Regierung etwas an, ist das nichts anderes als eine Irreführung der Bevölkerung. Der Landeshauptmann und sein Finanzreferent sind in der Pflicht.