Am 20. Spieltag der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga war der SKU Amstetten Tabellenführer. Und das, obwohl man mit einem Budget von 2,6 Millionen Euro alles andere als die finanziellen Möglichkeiten der Aufstiegsaspiranten hat.

Der SKN St. Pölkten schloss 2024/25 mit Erträgen in der Höhe von knapp vier Millionen ab, die Vienna mit 6,4 Millionen, die Admira mit knapp acht Millionen.

Aber Geld ist nicht alles: Scheiterten diese Aufstiegsaspiranten doch an Austria Lustenau (4,3 Mio. Euro) und mussten sich von den Niederösterreichern auf der Nase herumtanzen lassen.

Seit die Amstettner 2018/19 Teil der ADMIRAL 2. Liga sind, war es am Ende nur einmal brenzlig - in der Saison 2023/24. Nach einem katastrophalen Saisonstart hatte man mit Patrick Enengl nicht nur einen erst 28 Jahre alten Trainer installiert, sondern auch ein neues Spielsystem implementiert.

Die Liga hielt man nur, weil Leoben und Dornbirn keine Zulassung erhielten und aus den Regionalligen nur zwei Klubs aufstiegen. Seitdem lauteten die Endplatzierungen sieben, sechs und vier. Enengl wechselte im Sommer zur Vienna, die im Gegensatz zum SKU aufsteigen will.

Geschützte Werkstatt?

"Die Bundesliga ist hier von der Wirtschaft und Infrastruktur her nicht möglich", sagte Vorstand Harald Vetter nämlich schon vor einem Jahr.

Abgesehen von der einen Ausnahme-Saison ist Amstetten aber ein gutes Umfeld ohne Abstiegsnot. Hier können sich Spieler entwickeln.