Warum kicken plötzlich Social-Media-Stars in LigaZwa?

Um 2,7 Millionen neue Follower wuchs die ADMIRAL 2. Liga in diesem Sommer.

Allerdings geschah das nicht durch dazugekommene Abos bei den eigenen Social-Media-Kanälen von LigaZwa. Es hängt viel eher mit nur zwei Personalien zusammen: Billy-Bob Bracher (18) und Dredon Kelly (29).

Der kanadische Verteidiger kam aus Australien zu Schwarz-Weiß Bregenz, während Torhüter Bracher bei der Kapfenberger SV erstmals einen Profivertrag unterschrieb. 90minuten hat mit den Co-Trainern und Klub-Bossen von Kapfenberg und Bregenz über die neuen Social-Media-Stars der Liga gesprochen.

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In erster Linie steht das Sportliche im Vordergrund

"Grundsätzlich blicken wir auf das Sportliche und das Potenzial - das hat er", erzählt KSV-Geschäftsführer Robert Schäfer über Bracher. Dass Kelly über eine große Social-Media-Bekanntheit verfügt, war für Bregenz laut Obmann und Präsident Thomas Fricke "zweitrangig".

Nichtsdestotrotz wollen beide Vereine die Online-Präsenz der Neuzugänge nutzen. Oder tun dies bereits.

Der 18-jährige Bracher übernimmt sogar eine Doppelrolle in Kapfenberg.