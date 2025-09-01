Viele aufstiegswillige Klubs, eine lange Liste an Zweitvertretungen, dazu noch Kooperationsvereine – in der 2. Liga gibt es nicht viele Klubs, die weder rauf können, noch hinunter wollen. Einer davon ist der SKU Ertl Glas Amstetten.

Am Anfang seiner Geschichte stand wie so oft in Österreichs Fußball eine Fusion. 1997 wurde aus dem 1932 gegründeten ASK sowie dem 1946 aus der Taufe gehobenen SC Union der SKU Amstetten. Von der 2. Landesliga West in der Saison 1997/98 arbeitete sich der Klub aus dem Mostviertel stetig nach oben.

2008/09 stiegen die Amstettner erstmals in die Regionalliga Ost auf und kickten somit auch außerhalb Niederösterreichs. 2017/18 hatte der Verein seine siebte Ostligasaison in Folge in den Beinen. Die Ligareform spülte den Tabellendritten in die Zweitklassigkeit. Amstetten wollte wie in der dritten Leistungsstufe mit einem Amateurkader spielen.