90minuten: Aber die, die da waren, verfolgen Sie?

Senft: Natürlich, zu denen habe ich ja eine Beziehung aufgebaut. Ich bleibe mit einigen in Kontakt, weil es mich interessiert, wie sich die Karriere entwickelt, wenn ich ein Teil davon war. Es geht auch in die andere Richtung, Arjan Malic ist so ein verwurzelter Spieler, der schaut sich unsere Spiele auch noch gelegentlich im Stadion an.

90minuten: Kaderplanung ist ein gutes Stichwort. Wie planen Sie denn aktuell? Im Endeffekt muss man einerseits für eine höhere Liga planen, in der es andere Tugenden braucht als wenn man aufsteigen will.

Senft: Dafür sind Wolfgang Fiala und Lukas Brandl zuständig. Sie planen den Kader, führen Gespräche. Wir haben ein wöchentliches Reflexionsmeeting, da bringe ich mich ein. Ansonsten bin ich in dem Prozess von Scoutinglisten bis Verhandlungen erst am Schluss involviert.

90minuten: Die zwei werden viel Arbeit haben, es haben nur gut zehn Spieler einen Vertrag über die Saison hinaus.

Senft: Die haben viel zu tun, ja.

90minuten: Geben Sie einen Ausblick, wer bleiben soll.

Senft: Diese Frage leite ich auch an den Sportdirektor weiter, weil ich da meinen Kompetenzbereich verlassen würde.

90minuten: Ok, ich probiere es anders. Wie viele gestandene Spieler wird es brauchen?

Senft: Das kommt immer auf den Kontext an. Es macht einen Unterschied, ob ich wie jetzt seit zwei Jahren einen Plan verfolge oder eine komplett neue Mannschaft zusammenstelle. Dann kommt es darauf an, in welcher Liga ich spiele. Es ist also komplett kontextabhängig, um es möglichst trotzdem irgendwo eine allgemeingültige Aussage zu machen, würde ich sagen, es braucht immer einen guten Mix, was Alter, Charakter und Spielerprofile betrifft. Ich bleibe hier lieber vage, aber eine Achse zu haben, macht schon Sinn.

90minuten: Welche Faktoren in der Kaderplanung gibt es, an die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht denkt?

Senft: Zum Beispiel das Thema Rasenqualität der Liga. Das hat man neulich auch im DFB-Pokal gesehen.