Die große Transferbilanz der österreichischen Bundesligisten

Seit dem 3. September um 17 Uhr ist das Sommer-Transferfenster in der ADMIRAL Bundesliga offiziell geschlossen!

176 Abgängen stehen 173 Zugänge gegenüber. Insgesamt haben die zwölf Klubs dabei 146 Millionen Euro eingenommen und damit exakt so viel, wie der FC Chelsea in diesem Sommer für Enzo Fernandez von Manchester City kassiert hat.

In Sachen Ausgaben waren die Klubs dann deutlich sparsamer unterwegs, nur 45,8 Millionen Euro und damit rund ein Drittel flossen wieder in Neuzugänge.

Salzburg bleibt die Benchmark

Und wie steht die Bundesliga damit im internationalen Vergleich da? Bei den Einnahmen liegt man noch hinter der zweiten deutschen und der zweiten spanischen Liga auf Platz zwölf. Bei den Ausgaben ist man sogar nur auf Platz 26 zu finden.

Den größten Anteil an all diesen Zahlen hat weiterhin der FC Red Bull Salzburg. Auch wenn die "Bullen" in den letzten drei Jahren nicht mehr Meister wurden, liegt man in Sachen Transfer-Einnahmen und -Ausgaben weiterhin meilenweit vor der Konkurrenz. Rund 67 Prozent der Einnahmen und 79 Prozent der Ausgaben kommen von den Mozartstädtern.

Zum Abschluss des Transferfensters hat 90minuten eine Bilanz gezogen und die wichtigsten Zahlen aller Klubs in Tabellen veranschaulicht. Die Zahlen kommen alle von "Transfermarkt.at" (Stand 3.9.2026, 17 Uhr).