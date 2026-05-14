Wer steigt in die Bundesliga auf? Das spricht für...

Wer schnappt sich den Titel und steigt in die ADMIRAL Bundesliga auf?

Die letzte Runde in der ADMIRAL 2. Liga könnte an Spannung kaum zu überbieten sein. Austria Lustenau geht mit einem Punkt Vorsprung auf den SKN St. Pölten in das alles entscheidende letzte Saisonspiel.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

Für beide Teams ist ein Sieg also Pflicht. Während aber die Vorarlberger damit fix Meister wären, müssen die Niederösterreicher gleichzeitig auf einen Patzer des Konkurrenten hoffen.

Die Austria empfängt am Donnerstag den SKU Amstetten (ab 17 Uhr im LIVE-Stream >>>), SKN bittet Hertha Wels zum Tanz (ab 17 Uhr im LIVE-Stream >>>).

90minuten hat sich im Vorfeld Gedanken gemacht und analysiert, was für welchen Verein spricht.