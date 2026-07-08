Schwarz-Weiß Bregenz ist im Frühjahr eine strategische Partnerschaft mit Tochigi City und deren Sporting Director Takashi Okuri eingegangen. Heißt im Klartext: Er bringt einen höheren sechsstelligen Betrag in eine neu gegründete GmbH mit ein, an der der Verein 51 Prozent hält.

Die Mehrheit bleibt beim Verein, die Struktur orientiert sich an klassischen 50+1-ähnlichen Modellen, wie sie im österreichischen Profifußball üblich sind.

Er ist Besitzer der japanischen Firma Nippon Rika. Diese wurde 1914 gegründet und stellt heute Isolationsmaterialien her. Man arbeitet mit großen Elektroherstellern wie Toshiba, Hitachi, Mitsubishi und Fuji zusammen. Der Klub spielt in der zweithöchsten japanischen Liga und Okuri verfolgt am Bodensee einen klassischen Investorenplan:

Den Verein finanziell unterstützen und durch die Platzierung von japanischen und internationalen Talenten weiter nach oben bringen – und durch den Verkauf von Kickern die Investition zu refinanzieren.