Frisches Geld am Bodensee: Trotz Investor kein Selbstläufer

Brenner arbeitete in der Saison 24/25 für den SC Austria Lustenau, der damalige Bundesliga-Absteiger performte zu der Zeit nicht wie gewünscht – und für Brenner war das Kapitel bereits nach 18 Spielen vorbei.

Zwischenzeitlich coachte er Lemense in Brasilien, nun ist er zurück in LigaZwa. Seinen Co-Trainer Gerdi kennt er aus der Zeit als Spieler, in der Saison 2006/07 spielten beide bei Austria Lustenau.

"Wir haben die gleiche Fußballphilosophie, wir matchen uns gut. Es ist wichtig, dass das Trainerteam eine gemeinsame Sprache spricht", sagt Gerdi.

Wie diese gemeinsame Philosophie aussieht? Intensiv. Gefordert wird Mut, gefordert wird Leidenschaft. "Wir fordern von unseren Spielern, dass sie in jedem Training aggressiv sind. Wenn wir ihnen das einspritzen können, geht der Funke auch im Spiel über", sagt Gerdi.

Natürlich dürfe man sagen, dass man einen schönen Fußball spielen wolle. "Aber wenn es mal ein dreckiger Fußball ist, dann ist es ein dreckiger Fußball. Am Ende zählt das Ergebnis."

Das Ergebnis schaute im Cup beim gegen Bad Leonfelden gut aus (5:0), das Ergebnis schaute beim Ligaauftakt gegen Wacker Innsbruck schlecht aus (0:5). "Wir waren mit dem Kopf unter der Erde", sagte Brenner nach dem Spiel über das Auseinanderfallen seiner Elf binnen weniger Minuten.

"Wollen ein neues Kapitel aufschlagen"

Die Aufgabe Umbruch ist für das neue Trainer-Duo keine einfache. In der Vorsaison hatte Bregenz nicht nur mit finanziellen Problemen zu kämpfen – sondern auch sportlich.

Bregenz verschliss mit Van Acker und Heraf zwei Trainer, Letzter wurde man nur nicht, weil mit Stripfing ein Team die Saison nicht beenden konnte und mit Austria Klagenfurt ein anderes ohnehin keine Zulassung mehr bekommen hatte.

Sportlich war 2025/26 aber kein Zweitliga-Team schwächer als die Bregenzer, die (inklusive drei abgezogenen Strafpunkten) 19 Zähler holten.

Das alles soll vergessen sein, sagt Gerdi. "Für uns als Trainerteam und als Verein ist es wichtig, die negativen Erlebnisse der Vergangenheit ad acta zu legen und ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Man wolle eine Mannschaft formen, mit der man gute Ergebnisse einfahren könne. "Das ist unser Ziel", sagt Gerdi.

Vom Ländle nach Japan und Brasilien

Bei der Zusammenstellung dieser Mannschaft fällt auf: Viele aus der Vorsaison sind nicht mehr da, einige kommen aus Japan, manche aus Brasilien.

Das erste ist mit der sportlichen Performance zu erklären, das zweite mit besagtem Investor und seinem Partnerklub, das dritte mit Alex Dorta und Thiago de Lima Silva von der Spielerberater-Agentur TDL Sports Management, die den Deal zwischen Okuri und SW Bregenz laut den "Vorarlberger Nachrichten" eingefädelt haben sollen.